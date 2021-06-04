昂船洲貨船燒15小時 載3000噸金屬廢料

消防處分區指揮官（海務及潛水）于文陽表示，消防前日下午5時許接報貨船起火，滅火輪14分鐘後到場，發現一艘長100米的貨船冒出大量濃煙，旁邊有兩艘協助吊運、長約45米的躉船。由於火勢猛烈，前晚11時09分將火警升為3級，22名船員及所有消防員從3艘船撤退。火警中共出動32輛消防及救護車、9艘消防船、183名消防及救護員，動用4座滅火輪水炮、兩座泡炮及一隊煙帽隊。火警於昨早8時20分大致救熄。

未見化學品 船身傾側增救火難度

貨船載有約3000噸一般金屬廢料，沒發現化學品。起火位置為船尾艙，載有1000噸堆積的廢料，因貨船抽水泵未能運作致船傾側15度，令水及泡沫流向船底，增加救火難度。濃煙隨風飄向西九龍一帶，消防昨晚接獲20多宗相關求助。警方表示，貨船15名24至49歲男船員沒受傷。據悉他們被送往竹篙灣檢疫中心隔離。

環保廢料再造業總會會長劉耀成估計，船上金屬廢料包含鋰電池及塑膠，因鋰電池常藏於電腦、電櫃等電器，工人不會拆除電池分開回收，鋰電遇熱會爆炸起火。不少金屬家具亦含塑膠，如鐵椅扶手通常用膠包裹，加上部分金屬表面殘留油漬，燃燒時或產生刺鼻嗆喉的有害氣體。港大化學系退休教授馮應昇稱，火警產生的煙及微粒或殘留未燒盡的物料，會對肺部造成不同程度損害，建議遇類似情况應留在室內及關窗，避免吸入。

海事處回覆稱，長約100米貨船AFFLUENT OCEAN於巴拿馬註冊，有15名船員，貨船於5月31日由內地南沙進入香港，完成裝載後將往越南。事件中無收到受傷或油污報告，將跟進調查。