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政府局部公布針後死亡 何栢良：莫名其妙

【明報專訊】政府本周二（1日）起，只公布與疫苗有潛在關聯的死亡個案。中大醫學院學者表示，市民渴求與健康相關的全面資訊，但零星打針後死亡或出現嚴重副作用的報道產生「反效果」，「疫苗打死人」的印象仍留在市民腦海，認為改變公布策略合適。港大感染及傳染病中心總監何栢良則表示，對政府做法感到「莫名其妙」，建議政府劃分年齡層，或對比沒打針的背景發生率公布。

何栢良倡分年齡層公布

何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，政府只公布疫苗潛在關聯死亡個案，對此感到「莫名其妙」，認為港府要以科學為本，公布讓大眾明白的數據，例如劃分年齡層公布，或將數據與沒打針的相關事件一同公布，「市民產生錯覺，政府要思考原因」。

陳基湘指做法合適：專家澄清無關 難改市民印象

中大微生物學系主任陳基湘表示，政府不再公布與疫苗無潛在關聯死亡個案的做法合適，即使專家其後澄清與疫苗無關，難改變市民的印象，亦有不同演繹。不過，他認為當局要保持透明度，並在公布資訊時要全面；又建議政府向醫生發放有關接種疫苗後死亡或嚴重個案的數據，由醫生向個別市民解釋。

中大公共衛生及基層醫療學院教授黃麗儀認為，市民對疫苗資訊感混亂，而傳媒較多報道接種疫苗後死亡或入院個案，較少報道接種疫苗的成效，令市民接收的資訊不平衡，繼而對接種疫苗卻步。

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠疫苗 新型冠狀病毒

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