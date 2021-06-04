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中大醫學院調查：25%成人願半年內打針

【明報專訊】政府開展新冠病毒疫苗接種計劃踏入第99天，至今已打第一針人數佔合資格接種人口逾21%。中大醫學院早前電話訪問1200名成年人，未接種者中僅25%表示有意於未來半年接種。調查又發現，仍未打針的主要原因是市民深信疫苗有致命副作用，中大醫學院建議醫生在診症時或到社區向市民解說，又認為政府應提供多重誘因才能提升接種率。

中大醫學院就探討「疫苗猶豫」的原因及提升接種率的方法，於今年4月23日至5月8日期間，以電話訪問1200名成年人。

不接種主因恐現副作用 其次對政府建議無信心

調查發現，76%受訪者未接種疫苗，當中只有25%的人表示有意於未來半年接種。至於不接種的原因，以10分為滿分，其中「聽到接種後死亡和出現嚴重副作用病例」最高達8.2分；其次是對政府的建議沒有信心，達7.7分；另有市民希望等更好的疫苗，以及對疫苗廠家或生產地沒信心。

中大微生物學系主任陳基湘表示，即使專家排除了死亡個案與疫苗相關，都未能清除市民「疫苗打死人」的想法，「如因誤解及先入為主的看法，令市民未能受保護好可惜」。對於市民對政府不信任，他認為市民不應將健康和公共衛生綑綁政府信任度而作決定。

回應市民不信任政府

陳基湘：不應綑綁公共衛生

有78%受訪者認為疫苗有選擇，但無全面資訊，令接種有猶豫；最多受訪者認同醫生的建議能促使接種疫苗，10分滿分達6.3分，遠高於政府建議選項的2.1分。陳基湘建議，醫生應更廣泛地推動疫苗接種，如於診症時加入討論疫苗對話，或到社區中心等地方親身向市民解釋。

逾半人支持強制外傭打針

此外，調查發現單一誘因對提升接種率無顯著影響力，以10分為滿分，最高分的「落實疫苗護照便利到外地旅遊」選項僅4.4分；另有七成受訪者不贊成由政府派錢。陳基湘建議政府推出多重誘因提升接種率，否則以目前的速度，擔心疫苗接種率最終能否超過三成。

至於強制接種，有近六成人贊成「提供必要社會服務人員」，例如警察、消防員等打針；亦有逾半支持強制外傭打針。

（新冠疫情）

相關字詞﹕疫苗猶豫 新冠疫苗 新型冠狀病毒

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