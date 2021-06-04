12歲打復必泰下周初公布安排 學校倡外展接種月底開始

食衛局長陳肇始昨批准BioNTech接種年齡下調至12歲的申請，認為降低接種年齡效益大於風險，可保護青少年免受感染，亦助盡早回復正常校園和日常生活，接種安排會下星期初公布。

劉澤星引醫學數據：復必泰100%保護青少年

創知中學校長黃晶榕說，對學校而言政府派外展疫苗接種隊做法最理想，建議讓有意接種的家長亦可報名參加。他稱當局應為學校提供指引，講解如何設置校內接種疫苗場地、應對緊急情况等；外展隊宜本月底至下月初到校，到時大多學校考試結束，準備放暑假。

新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星昨在港台節目《千禧年代》表示，根據上月初《新英倫醫學雜誌》刊登的數據，2260名12至15歲青少年研究中，一半人接種BioNTech、一半人打安慰劑，安慰劑組有16人感染，BioNTech組則無人感染，即100%保護率；年輕人針後抗體水平亦較成年人高，劉估計因年輕人免疫反應更好，疫苗在此年齡群組有顯著保護。

劉表示，上述年齡組群接種第2針後出現的輕微副作用如發燒較成年人普遍。根據美國食藥局資料，12至15歲青少年打第2針BioNTech後，約65%頭痛和疲倦、約兩成發燒等（見圖表）。

專家：針後反應退燒止痛藥可紓緩

兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生何學工表示，青少年少有「三高」等慢性病，料絕大部分人適合打針；又指出一般哮喘、鼻敏感和濕疹患者都可接種，雖然上述病症不會加劇打針副作用，但若病情控制不好亦宜先求醫；若曾出現過敏性休克、多重藥物敏感或多重嚴重食物感染者，則需先諮詢醫生再打針。

何學工提醒青少年接種後一兩日內應避免劇烈運動，宜多休息；至於接種後肌肉痛和發燒等反應，他說服用一般家中「看門口」的退燒止痛藥即可紓緩反應，但若高燒持續兩日或嚴重肌肉痛和關節痛持續，則宜求醫。

以國針後心肌炎案例

劉：未解釋到直接有關疫苗

以色列錄得少數年輕男接種者出現輕微心肌炎，劉澤星表示，目前未解釋到與疫苗有直接關係，又稱無打針者同樣可出現心肌炎，例如由病毒引起，本港要一早收集12至15歲青少年出現心肌炎、心臟問題的比率，在降低接種年齡後比較和監察。

（新冠疫情）