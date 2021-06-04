港聞

港聞一

12歲打復必泰下周初公布安排 學校倡外展接種月底開始

【明報專訊】港府昨日批准將復必泰（BioNTech）接種年齡由16歲下調至12歲，下周初公布接種安排。有學校認為，如外展接種隊能於本月底至下月初到校較好，因已結束考試準備放暑假。青少年針後免疫反應好但同時副作用亦較多，有醫生提醒接種後亦宜避免劇烈運動，一般「看門口」的退燒止痛藥就可紓緩接種反應。對於以色列有接種者現輕微心肌炎，有本港專家稱要一早收集兒童心肌炎數據，在降低接種年齡後比較和監察。

食衛局長陳肇始昨批准BioNTech接種年齡下調至12歲的申請，認為降低接種年齡效益大於風險，可保護青少年免受感染，亦助盡早回復正常校園和日常生活，接種安排會下星期初公布。

劉澤星引醫學數據：復必泰100%保護青少年

創知中學校長黃晶榕說，對學校而言政府派外展疫苗接種隊做法最理想，建議讓有意接種的家長亦可報名參加。他稱當局應為學校提供指引，講解如何設置校內接種疫苗場地、應對緊急情况等；外展隊宜本月底至下月初到校，到時大多學校考試結束，準備放暑假。

新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星昨在港台節目《千禧年代》表示，根據上月初《新英倫醫學雜誌》刊登的數據，2260名12至15歲青少年研究中，一半人接種BioNTech、一半人打安慰劑，安慰劑組有16人感染，BioNTech組則無人感染，即100%保護率；年輕人針後抗體水平亦較成年人高，劉估計因年輕人免疫反應更好，疫苗在此年齡群組有顯著保護。

劉表示，上述年齡組群接種第2針後出現的輕微副作用如發燒較成年人普遍。根據美國食藥局資料，12至15歲青少年打第2針BioNTech後，約65%頭痛和疲倦、約兩成發燒等（見圖表）。

專家：針後反應退燒止痛藥可紓緩

兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生何學工表示，青少年少有「三高」等慢性病，料絕大部分人適合打針；又指出一般哮喘、鼻敏感和濕疹患者都可接種，雖然上述病症不會加劇打針副作用，但若病情控制不好亦宜先求醫；若曾出現過敏性休克、多重藥物敏感或多重嚴重食物感染者，則需先諮詢醫生再打針。

何學工提醒青少年接種後一兩日內應避免劇烈運動，宜多休息；至於接種後肌肉痛和發燒等反應，他說服用一般家中「看門口」的退燒止痛藥即可紓緩反應，但若高燒持續兩日或嚴重肌肉痛和關節痛持續，則宜求醫。

以國針後心肌炎案例

劉：未解釋到直接有關疫苗

以色列錄得少數年輕男接種者出現輕微心肌炎，劉澤星表示，目前未解釋到與疫苗有直接關係，又稱無打針者同樣可出現心肌炎，例如由病毒引起，本港要一早收集12至15歲青少年出現心肌炎、心臟問題的比率，在降低接種年齡後比較和監察。

（新冠疫情）

上 / 下一篇新聞

22歲港大生打兩劑復必泰後中風 專家：倘打針使血壓飈升或觸發中風 惟暫無證據
22歲港大生打兩劑復必泰後中風 專家：倘打針使血壓飈升或觸發中風 惟暫無證據
中大醫學院調查：25%成人願半年內打針
中大醫學院調查：25%成人願半年內打針
政府局部公布針後死亡 何栢良：莫名其妙
政府局部公布針後死亡 何栢良：莫名其妙
總商會華懋推抽獎谷針 獎品逾2000萬元
總商會華懋推抽獎谷針 獎品逾2000萬元
昂船洲貨船燒15小時 載3000噸金屬廢料
昂船洲貨船燒15小時 載3000噸金屬廢料
遭騙買「幸運幣」 七旬婦失300萬
遭騙買「幸運幣」 七旬婦失300萬
「倘因國安禁集會 不能接受」 天安門母親：縱無燭光 信港續悼
「倘因國安禁集會 不能接受」 天安門母親：縱無燭光 信港續悼
點亮維園31年 七旬婦盼港人「聰明方式」悼念
點亮維園31年 七旬婦盼港人「聰明方式」悼念
因「12港人」改觀 本土派如今悼六四
因「12港人」改觀 本土派如今悼六四
陳文敏：分散各地持燭難言集會
陳文敏：分散各地持燭難言集會
拒鍾錦麟保釋 國安法官頒判辭 律政司指初選眾籌手法似洗黑錢
拒鍾錦麟保釋 國安法官頒判辭 律政司指初選眾籌手法似洗黑錢
天問團隊唯一港生：火星比想像中熱鬧 晝夜分析火星地形 難忘母親無聲陪伴
天問團隊唯一港生：火星比想像中熱鬧 晝夜分析火星地形 難忘母親無聲陪伴
香港約章網站一度被關 羅冠聰：港警引國安法促下架
香港約章網站一度被關 羅冠聰：港警引國安法促下架
教育中心導師涉報假學歷 3人被捕
教育中心導師涉報假學歷 3人被捕
八旬翁危駕奪命囚16月
八旬翁危駕奪命囚16月
3半山百年水庫倡一級建築 均仍正常運作 古諮會下周討論
3半山百年水庫倡一級建築 均仍正常運作 古諮會下周討論
涉泄投訴資料「搲生意」 醫委業外委員控公職不當
涉泄投訴資料「搲生意」 醫委業外委員控公職不當
衛署募退休警 合約指揮官月薪逾13萬
衛署募退休警 合約指揮官月薪逾13萬
地產代理騙8萬聚餐費囚7月
地產代理騙8萬聚餐費囚7月
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】維港匯主角 盧維思有意選立會 話想下屆特首係新面孔
【Emily】維港匯主角 盧維思有意選立會 話想下屆特首係新面孔
【Emily】橫瀾島觸礁沉沒百載 新華輪終尋獲
【Emily】橫瀾島觸礁沉沒百載 新華輪終尋獲
【Emily】生於6月3日 阿臻話八九後冇再慶生
【Emily】生於6月3日 阿臻話八九後冇再慶生
【Emily】六合彩最快6˙15恢復一周攪珠3次
【Emily】六合彩最快6˙15恢復一周攪珠3次
【Emily】土瓜灣過渡房入伙 保留大樹變休憩區
【Emily】土瓜灣過渡房入伙 保留大樹變休憩區
【Emily】公民黨徵二手家俬 改造總部盼添溫馨
【Emily】公民黨徵二手家俬 改造總部盼添溫馨