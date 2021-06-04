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22歲港大生打兩劑復必泰後中風 專家：倘打針使血壓飈升或觸發中風 惟暫無證據

【明報專訊】政府不再公布打新冠疫苗後無潛在關連死亡個案及打針後入院個案詳情，本報接獲兩個消息來源稱，一名22歲香港大學醫科學生接種復必泰（BioNTech）疫苗後出血性中風。衛生署回覆本報查詢時表示，一名22歲男子上月下旬打第二針4日後入院。有腦神經科教授表示，如本身有血管畸形等問題的年輕人較高風險出現中風，如打針使血壓飈升等，有觸發中風可能，但目前無相關證據。

明報記者

本報接獲兩個消息來源稱，一名香港大學醫科學生接種BioNTech疫苗後中風，消息人士表示，該學生過往健康紀錄良好，接種後出現腦出血中風，已轉到神經外科留醫，個案與疫苗是否有關聯要待專家委員會分析。

廣華：病人情况穩定

就港大醫學院是否有醫科生打針後中風及病者病情，廣華醫院昨晚回覆表示，與查詢身分資料相符的一名病人，於5月25日經急症室入院，情况穩定。衛生署亦回覆稱，根據本報提供病人資料，一宗個案脗合，涉及一名22歲男子於4月30日及5月21日在社區疫苗接種中心接種了兩劑復必泰疫苗。香港大學內科學系腦神經科臨牀教授張德輝表示，年輕人同樣可中風，但比例很小，例如瑪麗醫院一年接收約1000宗中風個案中，只有約10至20宗30歲以下的市民。張說，如本身有血管畸形、血管瘤、血小板問題的年輕人較高風險會出血性中風，理論上如打針使血壓飈升或血管發炎有觸發中風可能，但目前並無證據。

瑪麗1年千宗中風入院

20宗30歲以下

據醫管局內部數據，2月底開始打新冠疫苗至5月31日，共錄得244宗接種後急性中風個案入院，每1萬名接種者有1.8宗；同期有4305名無接種的市民中風，每萬人口有7.04宗，即接種者現中風遠低於背景發生率。

昨增1宗輸入確診5初確

此外，本港昨新增一宗輸入個案，涉及一名印尼來港外傭，因病毒量不足未能做變種分析，同日另有少於5宗初步確診。

衛生防護中心公布，被刪除確診的35歲男警個案，他曾到訪樂富廣場樂家醫務中心的18個環境樣本，其中一個在利器盒（用作棄置針筒）採集的樣本呈陽性。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，診所應分開接種疫苗及負責交收樣本包予病人的人員，及分開擺放疫苗及樣本包，並應檢視接種疫苗及交樣本瓶予病人的流程。他建議醫護戴手套處理疫苗時，接種後要洗手，若有疫苗溢出污染環境，需用未稀釋或1比5漂白水清潔，相信能確保供應樣本瓶時沒污染。

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

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