22歲港大生打兩劑復必泰後中風 專家：倘打針使血壓飈升或觸發中風 惟暫無證據

明報記者

本報接獲兩個消息來源稱，一名香港大學醫科學生接種BioNTech疫苗後中風，消息人士表示，該學生過往健康紀錄良好，接種後出現腦出血中風，已轉到神經外科留醫，個案與疫苗是否有關聯要待專家委員會分析。

廣華：病人情况穩定

就港大醫學院是否有醫科生打針後中風及病者病情，廣華醫院昨晚回覆表示，與查詢身分資料相符的一名病人，於5月25日經急症室入院，情况穩定。衛生署亦回覆稱，根據本報提供病人資料，一宗個案脗合，涉及一名22歲男子於4月30日及5月21日在社區疫苗接種中心接種了兩劑復必泰疫苗。香港大學內科學系腦神經科臨牀教授張德輝表示，年輕人同樣可中風，但比例很小，例如瑪麗醫院一年接收約1000宗中風個案中，只有約10至20宗30歲以下的市民。張說，如本身有血管畸形、血管瘤、血小板問題的年輕人較高風險會出血性中風，理論上如打針使血壓飈升或血管發炎有觸發中風可能，但目前並無證據。

瑪麗1年千宗中風入院

20宗30歲以下

據醫管局內部數據，2月底開始打新冠疫苗至5月31日，共錄得244宗接種後急性中風個案入院，每1萬名接種者有1.8宗；同期有4305名無接種的市民中風，每萬人口有7.04宗，即接種者現中風遠低於背景發生率。

昨增1宗輸入確診5初確

此外，本港昨新增一宗輸入個案，涉及一名印尼來港外傭，因病毒量不足未能做變種分析，同日另有少於5宗初步確診。

衛生防護中心公布，被刪除確診的35歲男警個案，他曾到訪樂富廣場樂家醫務中心的18個環境樣本，其中一個在利器盒（用作棄置針筒）採集的樣本呈陽性。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，診所應分開接種疫苗及負責交收樣本包予病人的人員，及分開擺放疫苗及樣本包，並應檢視接種疫苗及交樣本瓶予病人的流程。他建議醫護戴手套處理疫苗時，接種後要洗手，若有疫苗溢出污染環境，需用未稀釋或1比5漂白水清潔，相信能確保供應樣本瓶時沒污染。

（新冠疫情）

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