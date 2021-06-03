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2021年6月3日星期四
港聞二
建制質疑濫批法援 林鄭命檢討制度 法援署長否認指控 為「很不公道批評」感壓力
爆眼女按程序上訴得直 署長：依法辦事
昂船洲貨船起火 刺鼻濃煙飄西九新界
公民科指引：歷史法理無正反角度 教師：二元討論屬思考過程 難避談
下學年料無教科書 校本國安教材 須存檔兩年供查閱
一點燭光，可照維園 鄒幸彤：決不無聲
倘入獄 最放不下內地維權工作
維園外網上直播 逃過牢獄 去年六四集會司儀感倖存者之痛
亡父義助支聯30年 子：傳承有壓力
男警確診撤回 專家料受疫苗污染 疑疫苗溢出沾樣本瓶 專家囑診所打針檢測應分工
政府不公布針後「無潛在關聯」死亡 袁國勇：一定要公布 為何不公布？
專家會通過12歲可打復必泰 袁國勇促事前公布青少年重病背景率
廠商會百萬元抽獎谷針 立會議員質疑政府不肯「落水」
今起內地澳門抵港者 未打針須檢測5次
無牌按摩院4人提堂 案情未提蔡展鵬 警三度放蛇下午2時掃場 控管理淫窟6罪
九龍遊行集結案 區倬僖5人囚6至8個月
私了案求情稱原擬解圍 官：解唔到就打埋一份？
陳淑莊犯聚案 辯方結案：控方證人涉跟蹤不可信
35+初選案 譚凱邦被拒保釋 向友舉拇指
均價4年飈近四成 白居二升幅超私樓 2019年配額使用不足40%
健身中心結業前減價促銷 顧客失百萬 董事被捕
醫管局再斥1100萬 120骨折手術外判私院
警破10年來最巨大麻種植場 拘3人
認可醫學資格名單 陳肇始：不會向委會發命令
立會通過增股票印花稅車稅
尊子漫畫
【Emily】政府內部聘AO：滿足感「無可比擬」 16號截止 邀「崇高操守」者申請
【Emily】議員追問「社區對話」 林鄭考慮Zoom聽民意
【Emily】港燈車場建苗圃 種香港名物鶴藪白
【Emily】陳肇始又跌倒傷手
【Emily】「旅遊氣泡」改壞名？ 邱騰華：如果改名處理到，當然最易
【Emily】關閉26年 將軍澳堆填區活化「環保村」
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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