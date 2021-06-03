立會通過增股票印花稅車稅

經民聯投反對及棄權票

石禮謙批加股票稅無邏輯

財經事務及庫務局長許正宇稱，條例會於8月1日生效。對於有人擔心加股票印花稅會削弱股票市場的競爭力，他說證券市場競爭力建基於香港健全制度、資金自由進出等，是獨特及無可取代的優勢，加稅後每10萬元股票交易只增加30元稅款，相信不會大幅度影響投資者買賣意欲。

經民聯石禮謙批評許正宇作為負責金融的官員，不應與其他無知的人一樣，應深入了解加稅的影響，法案將會「剝削」香港的金融地位，形容做法是「無邏輯、不負責任」。實政圓桌田北辰稱支持法案，並呼籲政府考慮擴闊稅基，稱增加股票印花稅「幫一時幫不到一世」。法案最終以30票贊成、3票反對、2票棄權下通過。反對的包括經民聯張華峰、石禮謙和盧偉國；經民聯吳永嘉、熱血公民鄭松泰投棄權票。

田北辰質疑加車稅是鬥氣

調高汽車首次登記稅及牌照費的法案則以31票贊成、5票反對、1票棄權下通過，投反對票的包括田北辰、鄭松泰，以及自由黨邵家輝、易志明、鍾國斌。

田北辰稱，政府過去多年沒調整首次登記稅及牌照費，反問為何堅持要在經濟最困難之時加稅，質疑是鬥氣。運房局長陳帆稱需透過其他政策措施處理交通擠塞，強調加稅前已衡量本港經濟環境及市民接受程度。