醫管局再斥1100萬 120骨折手術外判私院

私院需即日完成手術

醫管局去年4月推出「骨折手術協作計劃」，當骨科醫生評估骨折病人臨牀需接受手術及情况穩定，而手術室爆滿，可在病人同意下轉介至私院做手術，過去一年逾160人受惠。醫管局今年5月中與數間私院開展新合約，為期兩年，預計每年花費1100萬元開放120個名額，主要服務上肢或下肢骨折者，按合約要求，私院接收個案後需即日完成手術。

參與計劃的病人只需付公院收費，每次專科診症80元、每種藥物15元、入院費75元及每日住院費120元，計劃包括手術前至少一次診症、手術及住院服務、出院後至少兩次覆診等，一般上肢骨折入住兩日一夜，下肢骨折入住五日四夜，若病人因手術現併發症，可延長住院。病人和私院須同時參加「電子健康紀錄互通系統」，以便病人日後返公院覆診。

對於計劃會否恆常化，醫管局總行政經理（服務轉型）陳允健稱，計劃專責小組將檢視成效，有需要時會增加服務，120個名額並非上限，而骨科醫生透露大部分病人願意參與。

有病人屯院住3晚未開刀

計劃受惠者之一、年約六旬的清潔工呂女士去年5月12日跌倒致手腕骨折，因屯門醫院手術室爆滿，她住院3晚仍未做手術，同月16日轉介至私院，即日完成手術，翌日出院。她滿意計劃，稱私院「快啲做到手術」，環境亦較好。