健身中心結業前減價促銷 顧客失百萬 董事被捕

董事涉不當接受付款 違商品例

涉事健身中心位於銅鑼灣邊寧頓街60至62號一個樓上單位。海關不良營商手法調查組指揮官黃志聰表示，4月接獲多名市民舉報，稱早前購買銅鑼灣一間健身中心預繳式健身服務合約，預約上課時發現健身中心突然結業。海關接手調查，發現健身中心3月展開促銷，減價約三成出售預繳健身套票，收取大量一對一健身教練課堂費用。10節健身課堂原價每堂750元，減價後每堂500元。至4月初健身中心倒閉，男董事亦申請破產。

海關調查發現，男董事沒有利用所收費用營運健身中心或提供服務，亦無向顧客退款。健身中心聘請約10名健身教練，已營運一年半，3月前仍有營運，沒有分店。海關昨以違反商品說明條例拘捕29歲男董事，他已獲准保釋候查，關員亦檢走電話、平板電腦、單據等證物。海關暫接獲約20名事主舉報，合共損失近100萬元，部分事主健身合約未完，亦趁減價時再加購課堂，最大單一損失約5萬元。海關將循健身中心、被捕人財政狀况及資金流向調查，呼籲其他事主向海關舉報。

20事主購預繳服務 最高損失5萬元

本報昨發現上址大廈外掛有一間健身中心招牌，據了解，一間同名的健身中心，姓葉負責人4月中在社交平台發文致歉，解釋中心去年擴充業務及增聘人手，及後遇上第三次因應疫情停業，遂多次購買股票以補貼停業期間開支，惟投資失利損失約500萬元，資金不足以繼續營運中心，唯有申請破產及退出中心董事職位。葉稱3月曾推出優惠吸引顧客並非為「呃錢走」，強調當時已變賣資產力挽狂瀾。