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港聞二

均價4年飈近四成 白居二升幅超私樓 2019年配額使用不足40%

【明報專訊】房委會於2013年推出白表居屋第二市場計劃，令白表家庭可免補價購買資助房屋。運房局最新資料反映，2016至2020年內以「白居二」購入的二手資助房屋平均成交價增幅高達37%，超出期內差估署錄得全港私樓售價指數增幅的約33%水平。當局資料亦顯示，2019年批出的白居二3000個配額之中，截至今年4月底，只有不足40%購入第二市場單位。房委會稱，會密切留意市場對白居二的反應，以考慮是否再次增加白居二配額。

政府2013年起推出白居二先導計劃，准許獲批白居二配額的白表家庭，可免補價購買居屋或資助房屋，以回應白表家庭置業訴求，房委會其後2018年將白居二恆常化，至2019年及去年配額增至3000及4500個。

房委：留意市場考慮增配額否

綠表均價亦升41％

運房局長陳帆昨書面回覆議員質詢稱，2016至2020年期間，房委會資助房屋第二市場共錄得11,595宗成交個案，包括7498宗綠表及4097宗白居二成交個案。不過，數據反映白居二過去5年每年成交僅819宗，較綠表每年平均1500宗低。

數據亦顯示過去5年內，房委會第二市場單位平均價格呈上升趨勢，其中綠表的單位平均價格，由2016年340萬增至去年480萬元，增幅達41%；至於白居二單位的平均價格，期內亦由300萬增至410萬元，增幅高達37%。對比差估署過去5年的所有類別私樓售價指數期內錄得的33%升幅，白居二以至整個房委會第二市場的升幅均較高。

2019年白表按揭還款額

佔入息比例中位數37%

房委會數據亦顯示，白居二計劃於2018年恆常化後，獲白居二配額的買家購入第二市場單位的比例呈下降趨勢，由2018年約56.3%買家成功購入，下降至2019年約39.7%；而去年批出的4500個配額，房委會於上月陸續發信邀請中籤者申領「購買資格證明書」。

根據房委會最新的二手居屋買家調查結果，在2019年白居二計劃中，購入單位的白表家庭，每月按揭還款額佔入息比例的中位數達37%。

稱暫不研究郊園邊陲建屋

黃偉綸：改劃需時難解短中期地荒

另外，發展局長黃偉綸昨在立法會表示，政府暫無計劃重啟發展郊野公園邊陲地帶建屋的研究。他稱，早前土地供應專責小組稱發展郊野公園邊陲地帶未得到社會大多數市民支持，而且改劃郊野公園用地發展年期長，需展開生態研究及面對司法覆核等問題，短中期內難提供土地，但不排除日後可再研究。前特首梁振英近日重提任內提出發展郊野公園邊陲的研究。

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