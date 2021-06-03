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陳淑莊犯聚案 辯方結案：控方證人涉跟蹤不可信

【明報專訊】【明報專訊】時任立法會議員陳淑莊與香港中小企食店聯盟召集人林瑞華等3人涉違限聚令等，被控4項傳票罪名，控辯雙方昨在九龍城裁判法院結案陳辭。辯方稱，被告當晚與業界在涉案「HANDS」酒吧內商討如何應對翌日實施的「禁酒吧令」，稱為防疫而聚集可獲豁免，更質疑4名控方證人有不良動機，涉跟蹤林瑞華和陳淑莊。控方則稱，酒吧符合公眾地方定義，且有關會議不獲法例豁免。雙方陳辭完畢，案件押後至6月18日裁決。

3名被告為陳淑莊、林瑞華及酒吧負責人陳偉才，案發時間介乎2020年4月2至3日。控方結案陳辭稱，涉案HANDS酒吧在營業時間內開放給公眾，已符合第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》所指的「公眾地方」定義；另有證據顯示，職員有替與會者量體溫，並安排不多於4人一枱，雖然酒吧已落半閘及貼上「private」紙張，但質疑若非正營業的公眾地方，酒吧不需跟隨法例指示作相關防疫措施。

控方：倘非營業中 毋須防疫措施

裁判官鄭念慈質疑，法例無限制市民額外防疫，惟控方稱，酒吧當日有提供餐飲賺錢，又指會議與酒吧本身性質無關，加上帶有商業目的之議題、個別立法會議員的參與亦不獲法例豁免。

官質疑法例無禁額外防疫

辯方指出，控方證人潘美美與3名同行友人供稱，聽到有人在酒吧內提及立法會選舉，而潘在酒吧對面馬路觀察時看到陳淑莊酒醉，並上前拍攝陳上車，更當場記錄了5個車牌，質疑該4名證人有不良動機，實情是跟蹤陳淑莊及林瑞華，認為其證供不可信。

【案件編號：KCS 526408-11/20】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 林瑞華 陳淑莊 限聚令

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