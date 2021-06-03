私了案求情稱原擬解圍 官：解唔到就打埋一份？

次被告為事主師弟 早知對方非警員

被告依次為香港專業教育學院（IVE）畢業生王家俊（23歲）及酒吧侍應李樂恆（21歲）。兩人承認暴動及傷人共兩罪，餘下針對次被告的非法禁錮罪留在法庭存檔。辯方求情稱，首被告懊悔當晚釀成大錯，已向事主X寫道歉信，信中提及「對你的不便和傷害感抱歉，只想真誠講句對不起」。至於次被告，辯方稱他事前知X不是警員，因情緒失控和受挑釁才犯案。

案情稱，示威者前年11月12日晚在銅鑼灣堵路，男學生X（21歲）好奇停下觀望，遭一男一女尾隨偷拍。示威者懷疑X是便衣警，要求X交出背包檢查，惟X拒絕。至翌日凌晨，人群在金百利商場包圍和辱罵X，次被告嘗試游說X打開背包不果。及後群眾搶去X的背包，發現內有警察機動部隊標誌的水樽及寫有「Hong Kong Police」字樣的頸繩。

示威者對X拳打腳踢，首被告踢X及躍起以手肘施襲，戴面巾的次被告則揮拳打X頭和踢其背。襲擊歷時數分鐘，X不支倒地，人群最後散去。X事後遺失手機，驗傷發現頭皮血腫及耳廓瘀傷。

【案件編號：DCCC508/20】

（反修例風暴）