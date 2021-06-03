私了案求情稱原擬解圍 官：解唔到就打埋一份？

【明報專訊】示威者前年11月發起「三罷」，一名男生於銅鑼灣被誤會為便衣警，遭示威者「私了」，涉案兩名青年昨在區域法院承認暴動及傷人罪。辯方求情稱，事主是本案次被告的中學師兄，次被告只想替對方解圍，但法官練錦鴻聞言質疑「佢解唔到圍，就打埋一份？」辯方解釋被告受群眾言語挑釁才加入施襲。案件押後至本月23日判刑，以待索取被告背景及心理醫生報告，其間兩人須還押。
次被告為事主師弟 早知對方非警員
被告依次為香港專業教育學院（IVE）畢業生王家俊（23歲）及酒吧侍應李樂恆（21歲）。兩人承認暴動及傷人共兩罪，餘下針對次被告的非法禁錮罪留在法庭存檔。辯方求情稱，首被告懊悔當晚釀成大錯，已向事主X寫道歉信，信中提及「對你的不便和傷害感抱歉，只想真誠講句對不起」。至於次被告，辯方稱他事前知X不是警員，因情緒失控和受挑釁才犯案。
案情稱，示威者前年11月12日晚在銅鑼灣堵路，男學生X（21歲）好奇停下觀望，遭一男一女尾隨偷拍。示威者懷疑X是便衣警，要求X交出背包檢查，惟X拒絕。至翌日凌晨，人群在金百利商場包圍和辱罵X，次被告嘗試游說X打開背包不果。及後群眾搶去X的背包，發現內有警察機動部隊標誌的水樽及寫有「Hong Kong Police」字樣的頸繩。
示威者對X拳打腳踢，首被告踢X及躍起以手肘施襲，戴面巾的次被告則揮拳打X頭和踢其背。襲擊歷時數分鐘，X不支倒地，人群最後散去。X事後遺失手機，驗傷發現頭皮血腫及耳廓瘀傷。