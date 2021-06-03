港聞

港聞二

九龍遊行集結案 區倬僖5人囚6至8個月

【明報專訊】中大學生會前會長區倬僖等5人，早前被裁定在前年10月九龍遊行中參與非法集結及襲警等共13項罪名成立，昨在九龍城裁判法院判刑。辯方求情時形容「社運中無任何人係贏家，有啲人坐監，有啲人移民，我哋都係事件中嘅受害者」，望法庭判處阻嚇刑罰時，亦傳送包容、寬恕的信息，讓年輕人對香港仍抱有希望。裁判官葉啓亮考慮案件嚴重程度後，判區倬僖監禁半年，其餘4人囚半年至8個月。

辯方：社運無人係贏家 望判刑包容

5名被告為謝煒洛（21歲）、區倬僖（21歲）、胡耀生（48歲）、梁馨駿（20歲）及楊卓穎（20歲），除胡報稱機電工程署主任外，其餘報稱學生。

辯方昨求情指稱，就讀中大建築系的謝煒洛獲候任天主教香港教區主教周守仁親撰求情信，力證其良好品格；修讀中大政治與行政學系的中大學生會前會長區倬僖表示願承擔罪責，望盡快重投校園，修讀最後一個學期；胡耀生因本案失去長俸；中大生梁馨駿獲中大書院輔導長讚揚在校內致力推動書院發展、貢獻良多；至於楊卓穎則擔任聖約翰救傷隊7年，熱心服務社會，他任職侍應的餐廳上司讚揚他為人盡責，承諾會繼續聘用他。

官指各人掩飾身分 壯膽使用暴力

葉官判刑稱，案件發生在社會出現辯論、公眾秩序出現狀况的高峰期，加上《禁蒙面法》同時出台，有關非法集結迅速演變成暴力事件的風險高，各人用物品掩飾身分，有壯膽之嫌，以毫無顧忌使用暴力，5人涉及的非法集結及使用蒙面物品罪，分別判囚6個月和1個月。

謝、胡、梁及楊另分別被控管有攻擊性武器或其他適合作非法用途的工具罪，區另涉管有物品意圖摧毁或損壞財產罪。另謝和胡分別被裁定襲警及阻差辦公罪成。計算分期與同期執行的刑期後，謝判囚8個月、胡囚7個月兩星期，餘下3人分別判囚半年。

【案件編號：KCCC559/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕九龍城裁判法院 周守仁 區倬僖 非法集結罪 九龍遊行

上 / 下一篇新聞

建制質疑濫批法援 林鄭命檢討制度 法援署長否認指控 為「很不公道批評」感壓力
建制質疑濫批法援 林鄭命檢討制度 法援署長否認指控 為「很不公道批評」感壓力
爆眼女按程序上訴得直 署長：依法辦事
爆眼女按程序上訴得直 署長：依法辦事
昂船洲貨船起火 刺鼻濃煙飄西九新界
昂船洲貨船起火 刺鼻濃煙飄西九新界
公民科指引：歷史法理無正反角度 教師：二元討論屬思考過程 難避談
公民科指引：歷史法理無正反角度 教師：二元討論屬思考過程 難避談
下學年料無教科書 校本國安教材 須存檔兩年供查閱
下學年料無教科書 校本國安教材 須存檔兩年供查閱
一點燭光，可照維園 鄒幸彤：決不無聲
一點燭光，可照維園 鄒幸彤：決不無聲
倘入獄 最放不下內地維權工作
倘入獄 最放不下內地維權工作
維園外網上直播 逃過牢獄 去年六四集會司儀感倖存者之痛
維園外網上直播 逃過牢獄 去年六四集會司儀感倖存者之痛
亡父義助支聯30年 子：傳承有壓力
亡父義助支聯30年 子：傳承有壓力
男警確診撤回 專家料受疫苗污染 疑疫苗溢出沾樣本瓶 專家囑診所打針檢測應分工
男警確診撤回 專家料受疫苗污染 疑疫苗溢出沾樣本瓶 專家囑診所打針檢測應分工
政府不公布針後「無潛在關聯」死亡 袁國勇：一定要公布 為何不公布？
政府不公布針後「無潛在關聯」死亡 袁國勇：一定要公布 為何不公布？
專家會通過12歲可打復必泰 袁國勇促事前公布青少年重病背景率
專家會通過12歲可打復必泰 袁國勇促事前公布青少年重病背景率
廠商會百萬元抽獎谷針 立會議員質疑政府不肯「落水」
廠商會百萬元抽獎谷針 立會議員質疑政府不肯「落水」
今起內地澳門抵港者 未打針須檢測5次
今起內地澳門抵港者 未打針須檢測5次
無牌按摩院4人提堂 案情未提蔡展鵬 警三度放蛇下午2時掃場 控管理淫窟6罪
無牌按摩院4人提堂 案情未提蔡展鵬 警三度放蛇下午2時掃場 控管理淫窟6罪
私了案求情稱原擬解圍 官：解唔到就打埋一份？
私了案求情稱原擬解圍 官：解唔到就打埋一份？
陳淑莊犯聚案 辯方結案：控方證人涉跟蹤不可信
陳淑莊犯聚案 辯方結案：控方證人涉跟蹤不可信
35+初選案 譚凱邦被拒保釋 向友舉拇指
35+初選案 譚凱邦被拒保釋 向友舉拇指
均價4年飈近四成 白居二升幅超私樓 2019年配額使用不足40%
均價4年飈近四成 白居二升幅超私樓 2019年配額使用不足40%
健身中心結業前減價促銷 顧客失百萬 董事被捕
健身中心結業前減價促銷 顧客失百萬 董事被捕
醫管局再斥1100萬 120骨折手術外判私院
醫管局再斥1100萬 120骨折手術外判私院
警破10年來最巨大麻種植場 拘3人
警破10年來最巨大麻種植場 拘3人
認可醫學資格名單 陳肇始：不會向委會發命令
認可醫學資格名單 陳肇始：不會向委會發命令
立會通過增股票印花稅車稅
立會通過增股票印花稅車稅
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】政府內部聘AO：滿足感「無可比擬」 16號截止 邀「崇高操守」者申請
【Emily】政府內部聘AO：滿足感「無可比擬」 16號截止 邀「崇高操守」者申請
【Emily】議員追問「社區對話」 林鄭考慮Zoom聽民意
【Emily】議員追問「社區對話」 林鄭考慮Zoom聽民意
【Emily】港燈車場建苗圃 種香港名物鶴藪白
【Emily】港燈車場建苗圃 種香港名物鶴藪白
【Emily】陳肇始又跌倒傷手
【Emily】陳肇始又跌倒傷手
【Emily】「旅遊氣泡」改壞名？ 邱騰華：如果改名處理到，當然最易
【Emily】「旅遊氣泡」改壞名？ 邱騰華：如果改名處理到，當然最易
【Emily】關閉26年 將軍澳堆填區活化「環保村」
【Emily】關閉26年 將軍澳堆填區活化「環保村」