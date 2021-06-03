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無牌按摩院4人提堂 案情未提蔡展鵬 警三度放蛇下午2時掃場 控管理淫窟6罪

【明報專訊】警務處國安處長蔡展鵬3月下旬身處無牌按摩院時遇上警方巡查，正休假受查。警方於該次行動中在涉案無牌按摩院「Viet Spa」拘捕按摩師等3名女子，而租用肇事單位的男子事後到警署自首，4人被控管理賣淫場所等共6罪，昨在東區裁判法院提堂。案件押後至7月21日再訊，待辯方索取控方文件，其間各被告准以500至5000元保釋。據了解，警方3月19日到Viet Spa最後一次放蛇及採取掃蕩行動的時間是下午1時半至2時，而控方案情並無提及蔡展鵬，但據悉警方行動時有一名「大sir」（big officer）在店內。

被告依次為女按摩師李亦晴（36歲）、越南籍無業女子元秋香（34歲）、女按摩師張明芳（35歲）及無業男子胡炳雄（61歲）。次被告昨在庭上需越南語翻譯員協助。4人分別被控3項管理賣淫場所罪、一項管理沒有有效牌照的按摩院罪、一項經營賣淫場所罪及一項經營沒有有效牌照的按摩院罪。

3名女被告分別被控去年10月28日、11月5日及今年3月19日在灣仔莊士敦道191至193號勝意大樓1樓A室，管理上述經營作賣淫場所的處所及沒有效牌照的按摩院Viet Spa。男被告被控去年10月28日至今年3月19日在同地將該處所經營作賣淫場所，以及於去年12月2日至今年3月19日經營沒有效牌照的按摩院Viet Spa。

光顧時按摩師皆稱可手淫

據了解，警方去年10月28日起，派兩名分別隸屬港島總區反三合會行動組及特別職務隊的偵緝警員「放蛇」，在午飯至下午時間，三度喬裝顧客到Viet Spa，3名女被告先後招待兩警，除曾安排女按摩師Julia和Coco提供服務，首及第三被告亦親自提供服務，次被告則曾主動表示可提供服務但被拒。所有曾為兩警按摩的女按摩師均稱可提供手淫服務，收費500至800元，兩警支付500元享用全身按摩，無接受手淫服務。

首被告：到場因查文件 次被告：往按摩

今年3月19日下午1時58分，即兩警第三次「放蛇」期間，港島總區特職隊警員持搜查令「掃場」，並拘捕首3名被告。在警方會面錄影中，首被告否認與Viet Spa有關聯，稱當天只是與次被告一同到場查詢一些銀行文件，次被告則稱當日是往Viet Spa按摩；第三被告則保持緘默。

男被告稱代租單位 不知營運模式

警方調查發現男被告為Viet Spa商業登記持有人及單位租客。4月22日男被告到灣仔警署自首，稱只是替某人租用涉案單位，供營運美容服務，但已忘記詳細資料，又稱不知Viet Spa營運模式，不知單位內有提供手淫服務，亦不認識3名女被告。

【案件編號：ESCC1161/21】

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