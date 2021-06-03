今起內地澳門抵港者 未打針須檢測5次

抵港日或之前14天只逗留內地或澳門者，政府稱按回港易計劃抵港而獲豁免強制檢疫，或已完成接種而須接受7天強制檢疫者，由之前抵港後接受兩次檢測，今起增至驗3次，即須在抵港第3天、第5天及第12天檢測；未完成接種疫苗而須接受14天強制檢疫者，由現時抵港後接受兩次檢測，增至到達香港的第3天、第7天、第12天、第16天及第19天接受共5次檢測。

星台抵港者強檢後毋須居處等檢測結果

另外，鑑於台灣及新加坡疫情發展及確診涉新變種病毒，政府早前宣布自5月17日及21日起收緊曾逗留台灣及新加坡抵港者的要求，原先已接種者須強制檢疫7天、未接種者強檢14天，分別調整為14天或21天，並要求他們須在完成原先7天或14天強制檢疫後接受第12天，或第16天和第19天強制檢測，獲陰性結果前要留在居住點或檢疫地點。政府昨公布，上述日子起曾逗留台灣及新加坡者，強制檢疫及強制檢測安排將與曾逗留其他高風險地區的抵港者一致，於完成強制檢疫後毋須再留在逗留地點等候檢測結果。

（新冠疫情）