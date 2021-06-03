廠商會百萬元抽獎谷針 立會議員質疑政府不肯「落水」

信和集團旗下黃廷方慈善基金有限公司及華人置業集團捐出觀塘「凱滙」價值1080萬元、實用面積449方呎單位供已接種者抽獎，集團昨公布，本月15日上午9時起接受登記，9月1日或之前已打兩針的成年香港永久居民可參加抽獎；已打兩針的永久和非永久居民，包括持香港工作簽證者和外傭，都可參與10萬元簽帳額抽獎。

此外，中華廠商聯合會推「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃，本月中起已打最少一針者可在有關商戶享折扣；另推總值500萬元抽獎，頭獎為100萬元簽帳額，名額兩個，年滿18歲、已打兩針者可抽獎一次，在參與計劃的商戶消費滿100元可額外抽一次，上限抽5次，預計7月底和9月底分兩輪抽獎。銀行公會的會員銀行亦將推抽獎，送出多個10萬元簽帳額或購物禮券，已打兩針、持香港身分證者可參加。

林鄭：金錢誘因應由商界提供

謝偉俊：不明為何奧運海園可出資

新民黨容海恩昨在立法會特首質詢時間，質疑政府為何不肯「落水」、參考外國提供現金抽獎。林鄭月娥稱，涉金錢或物品誘因應由商界提供，高興見到商界響應、提供獎賞計劃，認為是「民、商、官」三方合作。

立法會議員謝偉俊昨在立法會大會上表示，政府在奧運轉播權、海洋公園及航空公司等都可出資，不明白當局為何不能為打針提供誘因，例如若全城接種率達某個水平，就有減稅、免稅等優惠。

林鄭指打針將是通關必要條件

食物及衛生局長陳肇始重申，政府不是提供金錢誘因，但會提供縮短檢疫期等誘因推動打針。

林鄭月娥又稱，原本上月推「來港易」，因應近日疫情而要暫緩，日後與內地或海外恢復免檢疫往還時，打針將是必要條件。

（新冠疫情）