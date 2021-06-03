專家會通過12歲可打復必泰 袁國勇促事前公布青少年重病背景率

林正財冀打針學生可正常復課

食物及衛生局長陳肇始昨在港台《千禧年代》表示，接獲專家建議後會盡快決定，若批准BioNTech下調接種年齡，會和教育局討論細節，例如安排學生到接種中心或到學校打針等。

行政會議員成林正財預期會仿效私營企業「到會」打針，邀接種中心合作伙伴到校，他期望當局盡快推行，目標中學生在9月開學前的14日完成兩針能正常復課，包括戶外體育課時可免戴口罩。就人手是否足夠全港中學到校接種，他表示數量有多龐大，政府都會想辦法。

灣仔區校長聯會主席戴德正表示，暫未收到當局聯絡安排到校接種，但認同到校接種既方便亦可行，能鼓勵學生參與。公務員事務局回覆正考慮不同方案，會適時公布。

以色列發現少數年輕男性接種新冠疫苗後有輕微心肌炎（詳見A24），新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，本港暫未發現16至18歲年輕人打針後出現心肌炎，會密切監察。香港大學兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆則稱，以色列個案是很輕微的心肌炎，且很罕見，認為毋須太擔心，又建議年輕人接種後多休息，避免劇烈運動。

孔繁毅：港未現青年針後患心肌炎

劉宇隆料科興將申3歲可打針

港大微生物學系講座教授袁國勇昨稱，本港無學校爆發新冠病毒是幸運，強烈建議12至16歲學生打針。袁關注少數青少年即使不打針亦可現心肌炎、抽筋、腦炎等，與疫苗無關，他憂日後若接種者出現相關病症「好易歸咎疫苗」，令接種計劃受嚴重影響，促政府開始青少年接種前應公布上述病症的背景發生率，免日後有疫苗致嚴重副作用的「錯覺」。

另外，劉宇隆稱科興有數百名3至18歲兒童及青少年接種數據，證實安全和有效，料它在內地獲批准供兒童使用後，藥廠最快未來幾周申請在港下調接種年齡，年齡或可下調至3歲。

教育局又向全港學校發信，所有資助學校教職員在8月31日前打針，每針有一天疫苗假。

（新冠疫情）