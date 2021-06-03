專家會通過12歲可打復必泰 袁國勇促事前公布青少年重病背景率

【明報專訊】特區政府正準備為學童接種新型冠狀病毒疫苗，據了解，新冠疫苗顧問專家委員會一致通過，建議港府將復必泰（BioNTech）接種年齡，由16歲降至12歲，政府消息表示，最快本周內批准下調。港大專家袁國勇促政府在青少年接種前公布青少年嚴重疾病的背景發生率，以免日後青少年打針產生嚴重副作用的「錯覺」，影響接種率。
林正財冀打針學生可正常復課
食物及衛生局長陳肇始昨在港台《千禧年代》表示，接獲專家建議後會盡快決定，若批准BioNTech下調接種年齡，會和教育局討論細節，例如安排學生到接種中心或到學校打針等。
行政會議員成林正財預期會仿效私營企業「到會」打針，邀接種中心合作伙伴到校，他期望當局盡快推行，目標中學生在9月開學前的14日完成兩針能正常復課，包括戶外體育課時可免戴口罩。就人手是否足夠全港中學到校接種，他表示數量有多龐大，政府都會想辦法。
灣仔區校長聯會主席戴德正表示，暫未收到當局聯絡安排到校接種，但認同到校接種既方便亦可行，能鼓勵學生參與。公務員事務局回覆正考慮不同方案，會適時公布。
以色列發現少數年輕男性接種新冠疫苗後有輕微心肌炎（詳見A24），新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，本港暫未發現16至18歲年輕人打針後出現心肌炎，會密切監察。香港大學兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆則稱，以色列個案是很輕微的心肌炎，且很罕見，認為毋須太擔心，又建議年輕人接種後多休息，避免劇烈運動。
孔繁毅：港未現青年針後患心肌炎
劉宇隆料科興將申3歲可打針
港大微生物學系講座教授袁國勇昨稱，本港無學校爆發新冠病毒是幸運，強烈建議12至16歲學生打針。袁關注少數青少年即使不打針亦可現心肌炎、抽筋、腦炎等，與疫苗無關，他憂日後若接種者出現相關病症「好易歸咎疫苗」，令接種計劃受嚴重影響，促政府開始青少年接種前應公布上述病症的背景發生率，免日後有疫苗致嚴重副作用的「錯覺」。
另外，劉宇隆稱科興有數百名3至18歲兒童及青少年接種數據，證實安全和有效，料它在內地獲批准供兒童使用後，藥廠最快未來幾周申請在港下調接種年齡，年齡或可下調至3歲。
教育局又向全港學校發信，所有資助學校教職員在8月31日前打針，每針有一天疫苗假。