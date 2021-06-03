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政府不公布針後「無潛在關聯」死亡 袁國勇：一定要公布 為何不公布？

【明報專訊】政府推新冠病毒疫苗接種計劃進入第四個月，前晚起不再公布多項與疫苗異常事件資訊，包括打疫苗後死亡個案要與疫苗有潛在關聯才公布，打針後入院個案詳情則不再公布。特首林鄭月娥稱，只公布與疫苗有關聯的死亡個案是不想影響市民信心，憂發布的資訊會引起不必要誤會，又引述袁國勇稱，若要解決疫苗猶豫，表述方法很重要。

稱沒參與「不公布針後亡」討論

指應同時公布非接種者死亡數字

對於政府新安排，港大微生物學系講座教授袁國勇表示，「我覺得最緊要政府公布打完疫苗有死亡個案時，最重要同時公布每日在香港有多少人無打疫苗仍過身，以致公眾不會引起錯覺，不是不公布，一定要公布，為何不公布」。他說沒參與決定不公布部分打針後死亡個案的討論，重申應在4個月前、接種計劃開始時公布有多少沒打針者死於腦血管病、大動脈破裂等，以免市民有錯覺。

政府前晚起停止發放多項疫苗資料，衛生署表示新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會前日通過，個別死亡個案只在與疫苗接種有潛在關聯才公布，另疫苗安全監察報告也會由每兩周更新一次，改為按月發布。本報昨向衛生署查詢，死亡個案在什麼情况下才被認為與疫苗有「潛在關聯」，署方重申，專家委員會會按世衛因果關係評估算法流程評估懷疑嚴重異常事件。

疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅稱，過去3個月打針後死亡個案都證實或初步證實與疫苗無關，且多個研究都證明疫苗安全，故日後只會公布委員會審視後認為與打針有關的個案。他說，委員會會繼續每日監察異常事件，並每月開會，全球也沒其他地方比香港監察更嚴謹。

鄭松泰：令人質疑政府「臭屎密冚」

林鄭：免市民生錯覺

此外，政府原本每日會公布前一日打針後送院者詳情，前晚起只公布送院、留院及出院人數等，送院者接種何種疫苗、有何病徵等不再公布。政府發言人稱，送院原因絕大部分都是由於接種後出現常見的副作用，多數毋須留院，故日後只公布撮要資料。

昨在立法會問答大會上，熱血公民鄭松泰質疑，政府日後只公布與疫苗有關聯的死亡個案，會適得其反，令市民對疫苗沒信心，令人質疑政府「臭屎密冚」。林鄭月娥回應稱，每次公布有人打針後死亡或令人產生錯覺，影響市民信心，新安排是避免資訊發放和報道引起不必要誤會。

食物及衛生局長陳肇始昨在港台《千禧年代》稱，新安排避免資訊混亂，「只看到某些資訊，無機會理解整個森林，只看到樹木看不到森林」。

另外，食衛局昨表示，截至5月30日的一周，衛生署共接獲183宗曾打針者的異常事件報告，當中沒有醫管局呈報的打針後14日內死亡個案。衛生署累計接獲21宗打針後14日內的死亡個案，專家已總結當中6宗沒因果關係，15宗初步認為沒因果關係。

（新冠疫情）

相關字詞﹕不良反應 異常事件 BioNTech疫苗 科興疫苗 疫苗接種計劃

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