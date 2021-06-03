男警確診撤回 專家料受疫苗污染 疑疫苗溢出沾樣本瓶 專家囑診所打針檢測應分工

男警樣本毒株基因印記同科興疫苗

港大微生物學系講座教授袁國勇昨到樂富廣場樂家醫務中心、驗出警員樣本呈陽性的鰂魚涌Prenetics化驗所、中央圖書館疫苗接種中心。袁國勇傍晚表示，男警樣本中的病毒株找到4個基因印記，該些印記只在科興病毒株找到，加上激突蛋白內蛋白酶兩個裂開位置找到基因刪除突變，符合相關疫苗製造過程，相信男警樣本病毒株是疫苗病毒株，並非感染新冠病毒。

袁國勇認為，最大可能是男警到樂富樂家醫務中心求診時，取得受疫苗污染的深喉唾液樣本採集檢測包，因此驗出病毒量高（CT值16）的陽性樣本，但翌日入院後已檢測呈陰性。袁解釋，在男警到達該診所前，醫生同日曾為4人接種科興疫苗，有可能是醫生從疫苗瓶抽取疫苗時，有疫苗成分「跌出來」污染瓶身；事後護士協助將瓶身標籤張貼在病人病歷，觸碰到疫苗病毒株，再取採集樣本包，從而令疫苗病毒株污染樣本包。當男警留樣本時，病毒株會污染樣本。

袁國勇呼籲，酒精搓手液無法分解疫苗病毒株核酸，私家醫生應戴手套為市民打針，完成接種後需除手套洗手；而護士要分工清晰，不能同時觸摸新冠疫苗瓶身及取樣本包，並建議放工後以氯水清潔，以便分解疫苗病毒核酸。衛生防護中心在診所檢取多個環境樣本檢驗，包括疫苗瓶身標籤，預料最快今日有結果。

另外，男警5月28日雖進入中央圖書館疫苗接種中心打算打針，但因出現上呼吸道病徵被拒，袁國勇稱他沒進入接種區域，故排除在此污染的可能。

防護中心：樣本有別社區毒株 脗合科興

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，男警入院後5次檢測均呈陰性，49名密切接觸者檢測亦呈陰性。公共衛生化驗服務處亦驗出男警樣本有D614D病毒株，與科興疫苗病毒株脗合，並非社區早前流行的D614G病毒株，而港大微生物學系的基因分析亦錄得相同結果。中心分析個案的臨牀數據、流行病學資料和化驗結果後，認為該個案與疫苗病毒株脗合，故不會將個案列為確診，並予以刪除。

據衛生防護中心的個案分類表，在過去40日，只有1名4歲男童屬源頭不明的本地個案，袁國勇早前推斷他早於1月已染病，但衛生防護中心沒更改男童的個案分類。

至於男警曾出現喉嚨痛、咳及流鼻水等病徵，袁國勇估計他曾感染鼻病毒或副流感，但因將近康復無法驗出病毒，而其兩名子女則分別驗出對鼻病毒或副流感呈陽性。

本港昨增一宗輸入個案，58歲男子在5月29日乘CX746航班從阿聯酋抵港，帶有N501Y變種病毒株，在何文田九龍維景酒店檢疫，該個案會取代男警的確診個案編號11846。

明報記者

（新冠疫情）