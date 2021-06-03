男警確診撤回 專家料受疫苗污染 疑疫苗溢出沾樣本瓶 專家囑診所打針檢測應分工

【明報專訊】繼官涌體育館接種中心護士被疫苗的新型冠狀病毒株污染而一度確診後，前日公布確診、感染源不明的35歲男警所提交的樣本，亦可能在診所被疫苗污染，衛生防護中心昨因應基因分析發現男警樣本與新冠疫苗病毒株脗合，刪除該確診。港大微生物學系講座教授袁國勇昨推斷，男警獲取的樣本包在樂富私家診所受科興滅活疫苗污染，該處當日曾為4人打針，懷疑醫生抽取疫苗時溢出污染瓶身，護士接觸瓶身後再觸碰檢測樣本包，從而污染樣本瓶。他建議診所職員要分工清晰，觸碰疫苗瓶身後不能觸碰樣本包。
男警樣本毒株基因印記同科興疫苗
港大微生物學系講座教授袁國勇昨到樂富廣場樂家醫務中心、驗出警員樣本呈陽性的鰂魚涌Prenetics化驗所、中央圖書館疫苗接種中心。袁國勇傍晚表示，男警樣本中的病毒株找到4個基因印記，該些印記只在科興病毒株找到，加上激突蛋白內蛋白酶兩個裂開位置找到基因刪除突變，符合相關疫苗製造過程，相信男警樣本病毒株是疫苗病毒株，並非感染新冠病毒。
袁國勇認為，最大可能是男警到樂富樂家醫務中心求診時，取得受疫苗污染的深喉唾液樣本採集檢測包，因此驗出病毒量高（CT值16）的陽性樣本，但翌日入院後已檢測呈陰性。袁解釋，在男警到達該診所前，醫生同日曾為4人接種科興疫苗，有可能是醫生從疫苗瓶抽取疫苗時，有疫苗成分「跌出來」污染瓶身；事後護士協助將瓶身標籤張貼在病人病歷，觸碰到疫苗病毒株，再取採集樣本包，從而令疫苗病毒株污染樣本包。當男警留樣本時，病毒株會污染樣本。
袁國勇呼籲，酒精搓手液無法分解疫苗病毒株核酸，私家醫生應戴手套為市民打針，完成接種後需除手套洗手；而護士要分工清晰，不能同時觸摸新冠疫苗瓶身及取樣本包，並建議放工後以氯水清潔，以便分解疫苗病毒核酸。衛生防護中心在診所檢取多個環境樣本檢驗，包括疫苗瓶身標籤，預料最快今日有結果。
另外，男警5月28日雖進入中央圖書館疫苗接種中心打算打針，但因出現上呼吸道病徵被拒，袁國勇稱他沒進入接種區域，故排除在此污染的可能。
防護中心：樣本有別社區毒株 脗合科興
衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，男警入院後5次檢測均呈陰性，49名密切接觸者檢測亦呈陰性。公共衛生化驗服務處亦驗出男警樣本有D614D病毒株，與科興疫苗病毒株脗合，並非社區早前流行的D614G病毒株，而港大微生物學系的基因分析亦錄得相同結果。中心分析個案的臨牀數據、流行病學資料和化驗結果後，認為該個案與疫苗病毒株脗合，故不會將個案列為確診，並予以刪除。
據衛生防護中心的個案分類表，在過去40日，只有1名4歲男童屬源頭不明的本地個案，袁國勇早前推斷他早於1月已染病，但衛生防護中心沒更改男童的個案分類。
至於男警曾出現喉嚨痛、咳及流鼻水等病徵，袁國勇估計他曾感染鼻病毒或副流感，但因將近康復無法驗出病毒，而其兩名子女則分別驗出對鼻病毒或副流感呈陽性。
本港昨增一宗輸入個案，58歲男子在5月29日乘CX746航班從阿聯酋抵港，帶有N501Y變種病毒株，在何文田九龍維景酒店檢疫，該個案會取代男警的確診個案編號11846。