亡父義助支聯30年 子：傳承有壓力

2019年學會三思而行 保留實力

原為教車師傅的黃清和自1989年六四事件後一直支持支聯會，連年六四均在維園打點，即使身患癌症，前年30周年仍堅持坐輪椅到維園支持，惜去年疫情，黃師傅因不能離開院舍首次缺席。黃師傅去年底身故，今年初出殯，靈堂外人潮不斷，李卓人等支聯會成員到場致哀。「爸爸死而無憾。」黃師傅長子阿智說，他亦翻出爸爸珍而重之的支聯會、民主黨、保釣行動的T恤作陪葬品。

關於六四，阿智說，其時只有十八九歲的他陪同爸爸看直播：「電視上看到軍人殺的殺、拉的拉，政府就失了蹤一樣，爸爸說：中國政府要承認責任，說聲『對不起』。」父親自此投入支聯會運動，母親反對：「叫他掙多點錢更好。」而爸爸卻「有車不教、有牌不考」，每年六四堅持到維園幫忙。但阿智想到父親生前未見到六四平反，「會覺得爸爸做的事徒勞無功，做了31年，沒有一絲起色，沒有平反、沒有道歉，現在更加要滅聲」。阿智說，原想今年和大妹妹到維園「向爸爸交代」，遺憾支聯會未能取得不反對通知書，「經過2019年學懂了，現時要想好好保留實力」。

和女兒講六四不敢「太仔細」

黃師傅在愛國運動中走在前線，阿智的女兒在電視新聞看到爺爺，「對爺爺做的事，她是知曉的」。支聯會強調薪火相傳，問到阿智可會向女兒講解爺爺遺志，他說：「現時擔心下一代，他們發表意見會不會收到電話？誤踩紅線，會否在學校被杯葛？2019年後，學會了三思而行。」阿智說，日後會和女兒講解六四事件，「但不會太detailed，誰是誰非，由她自己判斷。這一年來不想牽連家庭，做事、說話都要小心，好像被控制思想。有壓力的，槍打出頭鳥，知道的便放在心，就像大家說六四：『不敢回想，未敢忘記』」。

（32周年 六四不一樣）