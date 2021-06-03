港聞

港聞二

亡父義助支聯30年 子：傳承有壓力

【明報專訊】年逾八旬的支聯會老義工「黃師傅」黃清和去年底身故，其長子阿智接受本報訪問時憶述，父親屬「愛國不愛黨」的行動派，對自己和大妹妹影響深遠，原打算參加六四維園集會繼承爸爸遺志，但恐付上代價。育有一女的阿智被問到會否向女兒「薪火相傳」時，不諱言擔心誤踩紅線，「2019年後，學會了三思而行」，但仍會和女兒講解六四，「不會太detailed（仔細），誰是誰非，她自己判斷」。

2019年學會三思而行 保留實力

原為教車師傅的黃清和自1989年六四事件後一直支持支聯會，連年六四均在維園打點，即使身患癌症，前年30周年仍堅持坐輪椅到維園支持，惜去年疫情，黃師傅因不能離開院舍首次缺席。黃師傅去年底身故，今年初出殯，靈堂外人潮不斷，李卓人等支聯會成員到場致哀。「爸爸死而無憾。」黃師傅長子阿智說，他亦翻出爸爸珍而重之的支聯會、民主黨、保釣行動的T恤作陪葬品。

關於六四，阿智說，其時只有十八九歲的他陪同爸爸看直播：「電視上看到軍人殺的殺、拉的拉，政府就失了蹤一樣，爸爸說：中國政府要承認責任，說聲『對不起』。」父親自此投入支聯會運動，母親反對：「叫他掙多點錢更好。」而爸爸卻「有車不教、有牌不考」，每年六四堅持到維園幫忙。但阿智想到父親生前未見到六四平反，「會覺得爸爸做的事徒勞無功，做了31年，沒有一絲起色，沒有平反、沒有道歉，現在更加要滅聲」。阿智說，原想今年和大妹妹到維園「向爸爸交代」，遺憾支聯會未能取得不反對通知書，「經過2019年學懂了，現時要想好好保留實力」。

和女兒講六四不敢「太仔細」

黃師傅在愛國運動中走在前線，阿智的女兒在電視新聞看到爺爺，「對爺爺做的事，她是知曉的」。支聯會強調薪火相傳，問到阿智可會向女兒講解爺爺遺志，他說：「現時擔心下一代，他們發表意見會不會收到電話？誤踩紅線，會否在學校被杯葛？2019年後，學會了三思而行。」阿智說，日後會和女兒講解六四事件，「但不會太detailed，誰是誰非，由她自己判斷。這一年來不想牽連家庭，做事、說話都要小心，好像被控制思想。有壓力的，槍打出頭鳥，知道的便放在心，就像大家說六四：『不敢回想，未敢忘記』」。

（32周年 六四不一樣）

相關字詞﹕支聯會 六四32周年

上 / 下一篇新聞

建制質疑濫批法援 林鄭命檢討制度 法援署長否認指控 為「很不公道批評」感壓力
建制質疑濫批法援 林鄭命檢討制度 法援署長否認指控 為「很不公道批評」感壓力
爆眼女按程序上訴得直 署長：依法辦事
爆眼女按程序上訴得直 署長：依法辦事
昂船洲貨船起火 刺鼻濃煙飄西九新界
昂船洲貨船起火 刺鼻濃煙飄西九新界
公民科指引：歷史法理無正反角度 教師：二元討論屬思考過程 難避談
公民科指引：歷史法理無正反角度 教師：二元討論屬思考過程 難避談
下學年料無教科書 校本國安教材 須存檔兩年供查閱
下學年料無教科書 校本國安教材 須存檔兩年供查閱
一點燭光，可照維園 鄒幸彤：決不無聲
一點燭光，可照維園 鄒幸彤：決不無聲
倘入獄 最放不下內地維權工作
倘入獄 最放不下內地維權工作
維園外網上直播 逃過牢獄 去年六四集會司儀感倖存者之痛
維園外網上直播 逃過牢獄 去年六四集會司儀感倖存者之痛
男警確診撤回 專家料受疫苗污染 疑疫苗溢出沾樣本瓶 專家囑診所打針檢測應分工
男警確診撤回 專家料受疫苗污染 疑疫苗溢出沾樣本瓶 專家囑診所打針檢測應分工
政府不公布針後「無潛在關聯」死亡 袁國勇：一定要公布 為何不公布？
政府不公布針後「無潛在關聯」死亡 袁國勇：一定要公布 為何不公布？
專家會通過12歲可打復必泰 袁國勇促事前公布青少年重病背景率
專家會通過12歲可打復必泰 袁國勇促事前公布青少年重病背景率
廠商會百萬元抽獎谷針 立會議員質疑政府不肯「落水」
廠商會百萬元抽獎谷針 立會議員質疑政府不肯「落水」
今起內地澳門抵港者 未打針須檢測5次
今起內地澳門抵港者 未打針須檢測5次
無牌按摩院4人提堂 案情未提蔡展鵬 警三度放蛇下午2時掃場 控管理淫窟6罪
無牌按摩院4人提堂 案情未提蔡展鵬 警三度放蛇下午2時掃場 控管理淫窟6罪
九龍遊行集結案 區倬僖5人囚6至8個月
九龍遊行集結案 區倬僖5人囚6至8個月
私了案求情稱原擬解圍 官：解唔到就打埋一份？
私了案求情稱原擬解圍 官：解唔到就打埋一份？
陳淑莊犯聚案 辯方結案：控方證人涉跟蹤不可信
陳淑莊犯聚案 辯方結案：控方證人涉跟蹤不可信
35+初選案 譚凱邦被拒保釋 向友舉拇指
35+初選案 譚凱邦被拒保釋 向友舉拇指
均價4年飈近四成 白居二升幅超私樓 2019年配額使用不足40%
均價4年飈近四成 白居二升幅超私樓 2019年配額使用不足40%
健身中心結業前減價促銷 顧客失百萬 董事被捕
健身中心結業前減價促銷 顧客失百萬 董事被捕
醫管局再斥1100萬 120骨折手術外判私院
醫管局再斥1100萬 120骨折手術外判私院
警破10年來最巨大麻種植場 拘3人
警破10年來最巨大麻種植場 拘3人
認可醫學資格名單 陳肇始：不會向委會發命令
認可醫學資格名單 陳肇始：不會向委會發命令
立會通過增股票印花稅車稅
立會通過增股票印花稅車稅
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】政府內部聘AO：滿足感「無可比擬」 16號截止 邀「崇高操守」者申請
【Emily】政府內部聘AO：滿足感「無可比擬」 16號截止 邀「崇高操守」者申請
【Emily】議員追問「社區對話」 林鄭考慮Zoom聽民意
【Emily】議員追問「社區對話」 林鄭考慮Zoom聽民意
【Emily】港燈車場建苗圃 種香港名物鶴藪白
【Emily】港燈車場建苗圃 種香港名物鶴藪白
【Emily】陳肇始又跌倒傷手
【Emily】陳肇始又跌倒傷手
【Emily】「旅遊氣泡」改壞名？ 邱騰華：如果改名處理到，當然最易
【Emily】「旅遊氣泡」改壞名？ 邱騰華：如果改名處理到，當然最易
【Emily】關閉26年 將軍澳堆填區活化「環保村」
【Emily】關閉26年 將軍澳堆填區活化「環保村」