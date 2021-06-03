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維園外網上直播 逃過牢獄 去年六四集會司儀感倖存者之痛

【明報專訊】每年的六四集會，支聯會在維園安排約兩小時的節目流程，「祭英烈」、喊口號、唱歌，均由台上司儀帶領。去年警方以疫情限聚為由禁止集會，有市民透過網上直播參與悼念。葉偉強（Jay）是當日直播司儀，支聯會生怕直播打斷，特別安排一處「安全屋」予他做網上直播。他亦因此沒有與一眾常委到維園，沒被拘捕及檢控，「令我好像逃過一劫，有種倖存者心態，其實是痛苦的」。

沒大台 各自方式悼念更可貴

屬於「80後」的Jay，與很多年輕人一樣，就學時透過參加六四燭光集會認識支聯會，及後獲邀成為義工，再選上常委，「記得有常委前輩和我說，支聯會哪裏有空位便『攝』落去做」。及後Jay因其洪厚聲底及字正腔圓獲邀成為司儀。「其實最初會緊張」，Jay說自己在學時未曾踏足舞台，亦不習慣面對群眾，支聯會最初安排他於遊行、春秋二祭等活動初試啼聲，至2014年首踏維園台上，在前輩列明慧教導及帶領下主持個別環節，「我們會在六四前夾稿，執詞彙。自己當年居住環境不方便，便在家樓下讀稿練習」。到真正上台，「頭一兩年，緊張到手震，腳軟都有少少，始終是太多人了」。到了8時集會開始，「沒時間緊張了，跟着流程讀，且我聲線洪亮，不會聽得出緊張」。

警方去年以疫情公眾安全為由禁止六四集會，Jay在支聯會安排下到一處神秘地方主持網上直播，看着現場直播畫面評述。因網上集會，除卻「祭英烈」、「天安門母親發言」等傳統環節外，一切從簡，「儀式重要，但都是死的，就算大台沒有了，市民用自己的方法出來，更難能可貴，不同地方遍地開花，讓人鼓舞」。

無法與北京學生並肩

體會當年港人同樣痛心

擔任六四集會主持近7年的Jay，每年均會在維園與集會市民同唱《祭英烈》：「願君知我共你是同路／我當天當夕／像你一般痛苦／身／困於此處／沒法與君一起並肩上／我亦無詞說斷腸」，有更深感受的是在去年的「安全屋」中完成直播後。Jay說，從傳媒相片中看見李卓人、何俊仁、鄒幸彤等支聯會領導層及常委在維園，相中人之後均被控參與或組織非法集結：「我當時是常委，如我在現場做直播的話，我也在該相片中，可能也會被捕了。」因當天當夕沒有一起並肩，「令我好像逃過一劫，想起《祭英烈》歌詞，體會到當年香港市民就是這樣，心好痛，想為中國民主進程出一分力，但就不可以像北京學生般投入運動，有這種倖存者心態，是痛苦的」。

《港區國安法》去年生效，有親友關心Jay的風險，支聯會去年底換屆並削減常委數目，Jay考慮到自己社工正職，「我承受不到壓力、風險，自己不爭氣的退出了」。他其後仍有參與支聯會年宵、籌款等義工工作：「可以在不同領域幫手，如認為件事是對的便參與。」

（32周年 六四不一樣）

相關字詞﹕祭英烈 支聯會常委 六四集會 港區國安法 六四32周年 支聯會

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