倘入獄 最放不下內地維權工作

守的不止六四記憶 也是公民社會

鄒幸彤關注內地人權，認識國情，更明白香港的可貴，「香港這個空間不是中國的常態，也不是共產黨的常態，我們和內地一河之隔，但內地講六四，即拉，坐幾年監，不是非法集結，是顛覆國家。這件事的性質在中國眼中就是這樣，它（政權）看香港（悼念六四）也是這樣定性，但它動不了你，是因為這裏的公民社會夠紮實，基底夠」。

她說要到維園守的，不僅是六四記憶，也是這個空間，「我們想保住這些，保住我們的公民社會，它（政權）一直想壓過來的，它一直覺得是顛覆的」。然而，一旦她入獄，有關內地、支援香港被捕者的工作須得放下，「沒有了支援內地政治犯的機會，對我而言才是最大犧牲，而非律師牌」。

本土派摒棄轉支持 感壓迫下更團結

有本土派年輕人最近發文，支持支聯會悼念六四的工作，鄒幸彤也說，在今年擺街站及一些小組活動中，更多年輕人關注並參與，「以往大家摒棄的行禮如儀的工作，在極權壓迫下方發現有用」。鄒幸彤說，過往本土派杯葛，甚至要求切割與支聯會有關的一切活動，但現時「政權的壓迫下」，以及中央一手主導並實施《港區國安法》，令港人意識到中港關係，「當敵人愈強大，我們自己內部的矛盾愈能化解」，她笑說，「我會覺得，今年政權對我們如此步步壓迫，其實是捉蟲了」。

（32周年 六四不一樣）