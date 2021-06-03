港聞

港聞二

一點燭光，可照維園 鄒幸彤：決不無聲

【明報專訊】隨着支聯會主席李卓人、副主席何俊仁入獄，另一副主席鄒幸彤被推上了風口浪尖。今年支聯會連續第二年不獲警方批准六四集會，「支聯會不會有什麼行動了」，鄒幸彤說，甚至連網上集會也因風險考慮不安排主持直播，但她自己仍會以個人名義到維園，「被人控告是肯定的，為何要擔心？」對於社會上瀰漫恐懼，呼籲「勿送頭」，她說「不是要送頭，是要做一些事情……在水面上說話、做一些工作，令社會不至鴉雀無聲」。

明報記者 李以莊

鄒幸彤負笈英國期間，中國是「胡溫」執政年代。社會學其中一說，是極權底下沒亂子，稍鬆空間見示威。當年中國社會多「維權」新聞，引起了鄒幸彤注意，便在英國舉辦相關活動，邀請學運領袖王丹和魏京生講解中國人權問題，數百人迫滿大講堂，身在海外的她愈益關心國事，於2010年放棄劍橋大學博士學位毅然回港，到支聯會打散工，輾轉至2015年當選副主席。

14常委8涉案 被問接班

「可能過一兩年支聯也被取締」

司徒華過身後，支聯會由李卓人、何俊仁、蔡耀昌等領頭，鄒幸彤原處理關注內地人權等工作，惟今年兩人被收監，時代洪流將她推上浪口。因參與去年六四集會，鄒幸彤同被檢控煽惑及參與非法集結，等候審訊。身為大律師的她常被問到會否擔心失去律師牌照，「大家好像捉錯用神」，她說，「在大律師之前首先是一個人，我不是為了做大律師，是想當個行得正企得正、可以為自己信念行事的人」（見另稿）。社會亦關注支聯會14常委中8人有案在身，一旦全數入獄的接班問題，「問如何接班、夠不夠人，我不知如何回答，其實可能過一兩年，支聯會也被取締」。

今年六四，是警方連續第二年禁止集會，鄒幸彤說考慮風險後，「支聯會已沒什麼可做」，網上集會也只播放預錄演說及片段，不再安排主持直播。然而，鄒幸彤仍會以個人名義到維園，「我們做六四紀念多年，有些事要堅持的，就在前面守住這條底線」。

《港區國安法》實施下的首個六四，社會對議題瀰漫恐懼，猶如禁忌，「現在其實沒有一條硬性的線說悼念六四是犯法、六四不能說，但整個社會在往後退」，乃至出現「不送頭」、「保留實力」之說，她卻不敢苟同，「不是要送頭，是做一些事情，如說不可送頭，就沒有人出來做枱面上的事，社會運動需要一些人做水底下工作，也需要一些人在水面上說話、做一些工作，令社會不至鴉雀無聲」。

入維園預備坐監 勸市民不必跟隨

甘冒風險，背後亦有家人壓力。生於普通家庭的她，家人支持悼念六四，過去未曾反對她的工作，「他們不覺得什麼一回事，去六四集會而已，會有什麼（後果）？那是最和理非到應該要唾棄的行動」。然而，國安法生效後，加上包括她在內的24名去年集會參與者被檢控，「家人會擔心，勸我不要去維園、不要點蠟燭，我不想和他們嗌交，顧左右而言他」。

鄒幸彤有心理準備入獄，但勸市民不一定跟隨，「我們不是追求大型的群眾運動，我們只是守住維園悼念六四這件事；背負這責任，我寧願是我們，因為我們有大家的關注和支持，一個無名手足去，被捕沒有人理、沒有人留意到，我們有這樣的資源，應該我們去做」。

（32周年 六四不一樣）

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