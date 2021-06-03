下學年料無教科書 校本國安教材 須存檔兩年供查閱

公民科課程及評估指引提及，教師設計及選用教材時，要多採用及參考官方機構和具公信力的組織所提供的資料；如有關憲制秩序，必須參照《憲法》和《基本法》為香港確立的憲制秩序，以及《港區國安法》及相關法律文件。

倘選擇報章資訊 需講明對方立場

教師亦可從互聯網、社交媒體、傳媒等渠道選取資訊製教材，指引提及，選擇報章或不同機構或網站所提供的資訊時，要讓學生了解這些資訊提供者的背景及立場，避免他們不經意受言論取向所影響。中學通識教師周蘊靜稱，新學年未有教科書，希望盡快有教育局、官方機構等教材可使用，如要選用其他來源，也會小心及持平處理，稱始終面對新推的科目「有少少壓力」，目前暫未知9月需否教該科。

教育局稱，會盡快將公民科納入課本評審制度，已向出版社提供指引，讓他們清楚了解公民科課程架構和內容，以及編寫該科課本的準則。早前有出版社率先向學校提供教師樣本書，另有出版社提供公民科電子版教材。