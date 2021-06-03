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公民科指引：歷史法理無正反角度 教師：二元討論屬思考過程 難避談

【明報專訊】「公民與社會發展科」（下稱公民科）新學年將逐步取代高中通識科。教育局昨公布公民科《課程及評估指引》，須教國家成就、香港自古以來是中國領土等國情內容，其中於教學原則提及該科不少涉及歷史文化、道德標準、法理法治等的課題，「沒有正反二元對立的角度」，教師不應引導學生將探究方向「囿於正反二元對立」。有資深通識科教師表示，教師一直與學生多角度探討議題，惟正反討論是思考過程一部分，要避免二元對立討論有一定困難。

香港問題須教「自古是中國領土」

距公民科9月逐步取代通識教育科僅餘3個月，教育局昨宣布於下學年向每所公營及直資中學發放30萬元一筆過津貼，支援學校啓動公民科，並公布61頁的課程及評估指引。課程指引列出局方早前公布的31個學習重點，並增加補充說明，包括指出學生學習「香港問題的由來」時亦應學習「香港自古以來就是中國的領土」（見表一）。

列「不應探究題目」 發展中事件難持平

至於學與教方面，指引列明，探究學習不應引導學生將探究方向「囿於正反二元對立」的角度，以免限制學生認識課題所涉及的不同維度，稱「事實上，不少涉及歷史文化、道德標準、法理法治、宗教、民族的課題，沒有正反二元對立的角度」。指引指出多個不應作為探究學習的題目，包括任何違反法律或人倫道德的事件或課題，而仍在發展當中的事件，「往往極具爭議，而且未必具備足夠和客觀可信的資訊」，相關報道和評論亦會因應事件發展改變，難以讓學生展開持平和具證據支持的討論，故不適宜用作探究的題材，以免學生誤解事件發展和過早判斷。

翻查目前高中通識科課程指引，強調學生透過議題探究的過程培養多角度思維，稱學生於過程中要反思、評鑑、判斷等，並「權衡正反兩方的觀點」，而構建對議題的概念時，「學習者需要考慮正、反面論據的重要性」，並留意所選立場的限制和其他可能的選擇。

教師：多篇幅「直接講授」 「探究」限制多

有資深通識科教師認為，公民科課程指引讓教師「直接講授」的內容篇幅較多，「探究學習」方面反而附加多個條件及限制。他說，教師教學往往會從多角度與學生探討議題，包括政治、環境、社會角度等，但事情「有好有壞」，正反討論是思考過程的一部分，教學時難以避免，希望局方闡明「沒有正反二元對立的角度」的議題。他又疑惑，目前尚未有樣本試題，如屆時有題目問及「利多於弊」或某議題的「正面影響」，是否又回歸於二元對立討論。

公民科設佔10小時學習時數的內地考察，不涉公開評核，但學生須完成專題研習。指引建議學校安排學生在中四及中五到內地考察，並以為期3天廣州考察團為例子供參考，稱其考察活動過半涉及中華文化（見表二）。指引列明，內地考察及相關的專題研習不應視為學生的自選安排。

相關字詞﹕教育局 通識教育 公民與社會發展科 公民科

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