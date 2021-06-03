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昂船洲貨船起火 刺鼻濃煙飄西九新界

【明報專訊】昂船洲大橋對出海面一艘貨船昨日傍晚5時許起火，冒出大量刺鼻濃煙，乘風勢飄往西九龍一帶，青衣、美孚、長沙灣煙霧瀰漫，至晚上遠至長洲及沙田都有居民聞到刺鼻氣味，警方稱火警期間收到逾100宗報警。火警昨晚11時09分升為三級，至今日近凌晨仍未救熄。消防處建議受影響居民關閉門窗，保持鎮定。環保署位於深水埗的空氣監測站錄得懸浮粒子飈升。醫管局則表示暫未有收到市民吸入濃煙不適而送院。

百宗報警 市民稱頭暈欲嘔

消防處表示，昨午5時26分接報，青衣以南海面一艘貨船上有金屬廢料起火冒出濃煙。消防處派出多艘消防船，曾動4座滅火輪水炮、1條滅火喉及1隊煙帽隊灌救。

其間濃煙飄到西九龍一帶，不少人在網上留言稱氣味刺鼻難聞，有市民指濃煙攻入屋，感到頭暈欲嘔。深水埗區議會主席楊彧在網上呼籲居民關窗。他懷疑船上有化學物品起火，不少海麗邨居民稱聞到濃煙後不適，包括刺眼及喉嚨痛等，要求消防處交代貨船所載貨物。葵青區議員冼豪輝表示，青衣煙霧瀰漫及有「燶味」，青衣泳池一度要求所有泳客上水到更衣室暫避。昨晚濃煙未散，更飄到10多公里以外的沙田，有該區居民說聞到「燒膠味」。

深水埗PM2.5飈30倍

根據環保署數據，深水埗區的可吸入懸浮粒子（PM10）及微細懸浮粒子（PM2.5）濃度於昨傍晚開始飈升，截至昨晚10時，兩種污染物分別錄得每立方米166.7微克及117.2微克，較昨午5時分別升8.5倍及30.7倍。兩種污染物亦超出空氣質素指標的24小時濃度標準。昨晚葵涌監測站PM2.5亦錄得每立方米98.3微克，較下午5時上升8倍。

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