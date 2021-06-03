昂船洲貨船起火 刺鼻濃煙飄西九新界

百宗報警 市民稱頭暈欲嘔

消防處表示，昨午5時26分接報，青衣以南海面一艘貨船上有金屬廢料起火冒出濃煙。消防處派出多艘消防船，曾動4座滅火輪水炮、1條滅火喉及1隊煙帽隊灌救。

其間濃煙飄到西九龍一帶，不少人在網上留言稱氣味刺鼻難聞，有市民指濃煙攻入屋，感到頭暈欲嘔。深水埗區議會主席楊彧在網上呼籲居民關窗。他懷疑船上有化學物品起火，不少海麗邨居民稱聞到濃煙後不適，包括刺眼及喉嚨痛等，要求消防處交代貨船所載貨物。葵青區議員冼豪輝表示，青衣煙霧瀰漫及有「燶味」，青衣泳池一度要求所有泳客上水到更衣室暫避。昨晚濃煙未散，更飄到10多公里以外的沙田，有該區居民說聞到「燒膠味」。

深水埗PM2.5飈30倍

根據環保署數據，深水埗區的可吸入懸浮粒子（PM10）及微細懸浮粒子（PM2.5）濃度於昨傍晚開始飈升，截至昨晚10時，兩種污染物分別錄得每立方米166.7微克及117.2微克，較昨午5時分別升8.5倍及30.7倍。兩種污染物亦超出空氣質素指標的24小時濃度標準。昨晚葵涌監測站PM2.5亦錄得每立方米98.3微克，較下午5時上升8倍。