爆眼女按程序上訴得直 署長：依法辦事

至於「爆眼女」案件，法援署長鄺寶昌解釋，當事人最初申請時，法援署拒批，惟每個申請人有權上訴，在此案中，申請人上訴得直，故最終批出法援，「是法例要求、依法辦事」。根據法援署網頁，若申請被拒，申請人可向高等法院司法常務官提出上訴；若案件由終院審理，則可向由高院司法常務官、大律師公會及律師會代表組成的覆核委員會上訴。

根據法援署今年回覆特別財委會，署方於2018至2020年分別簽發8252、7734及7505宗法援證書。民建聯陳克勤曾問及，在反修例風波中有多少人申請法援、批出多少；法援署回覆稱，在2019年至2021年2月28日共接獲1059宗相關申請，批出903宗。

主席受訪曾稱「著名大賊也批」

鄺寶昌及法律援助服務局主席梁永祥今年3月曾接受《東周刊》訪問，梁解釋在刑事訴訟上只要申請人符合資產審查，不論涉犯暴動罪或國安法都會協助，「就算是香港著名大賊，我們也有批准法援」。律師會前會長熊運信解釋，在刑事案件中，因申請人一旦定罪，可面對長時間監禁，故批出標準相對寬鬆。

建制派亦常質疑法援在酷刑聲請案件中被濫用，鄺寶昌在該次訪問稱，他們在2018年接獲1380宗相關申請，批出37宗；2019年接獲592宗相關申請，批出63宗，將酷刑聲請個案全部「入法援數」不公平。