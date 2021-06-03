建制質疑濫批法援 林鄭命檢討制度 法援署長否認指控 為「很不公道批評」感壓力

近日「爆眼女」案件引發建制派批評法援署，民建聯葛珮帆昨在特首「短問短答」環節質疑法援制度出問題。林鄭月娥回應稱有需要定期檢視法援制度，又稱法援制度可確保《基本法》要求，即香港居民在法律面前一律平等，不會因經濟環境而不獲法援，此核心價值需保留，「但在行政、分配案件、選取律師等細節上，我認為可以重新檢視」，將由政務司長負責。

林太昨午在法援署50周年巡迴展覽致辭時說，近年香港社會受不同事件影響而變得泛政治化，不少人會質疑法院裁決、法援署決定，甚至人身攻擊。她說法援署作為公營部門，應受社會監察，對批評持開放態度，但意見須建基於事實，「任何無理據的指控只會削弱法援署的公信力，從而令公義不能彰顯」。

法援局主席：流傳謬誤揣測 製造社會矛盾

梁永祥、鄺寶昌出席同一活動後見記者。對於政府有意檢視法援制度，梁稱「很坦白說，我們今日才收到、聽到高層的意見」。他與鄺寶昌均說會積極與政務司長辦公室聯絡跟進。鄺稱，底線是法律面前人人平等，如申請人有充分理據，不希望因無經濟能力便不能尋求公義。他認為制度雖完善，但舉例可做好溝通，令法援在合法框架下加強透明度，但強調不能違反申請人資料保密的制度要求。

鄺寶昌稱，法援在民事案件的成功率（指勝訴）介乎88%至91%，強調無亂批法援，亦有很多防止濫用機制。他說「最近收到好唔公道的批評」，對法援署工作有壓力，「同事已經很辛苦、很忙去處理檔案，希望不要再有這些壓力」。梁永祥表示，因法援署不能披露案情資料，規限了向公眾解釋爭議案件的審批情况，「間接令社會上流傳無根據、充滿謬誤的揣測，嚴重影響法援署公信力，亦製造了不必要的社會矛盾」。他反問，若法援署濫批申請，為何有申請人需上訴，或因無法申請法援而向傳媒呼冤。

對於「爆眼女」案件，鄺寶昌解釋最初拒絕其法援申請，但申請人上訴得直（見另稿）。梁永祥稱，因昨日署方首度披露案件，「哪個派別都好，不了解事實時有錯誤批評，不足為怪」。

律師會前會長：基本法權利不能抹殺

建制派亦質疑「爆眼女」可自選資深大律師夏博義代表自己。根據《基本法》第35條，香港居民有權選擇律師。對於林太稱可檢視選擇律師等細節，律師會前會長熊運信稱這是基本法下的權利，法援署亦不能抹殺，現時審批法援時亦會考慮律師年資、能力，另外若有關律師接太多法援個案，「法援署一般都不會有求必應」，認為在刑事層面，法援行之有效，目前看不到制度有顯著弊病，「只是好的東西都可以再做好一點」，不反對檢視制度。

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