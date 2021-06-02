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【Emily】前規劃署長重返政府 凌嘉勤任港深合作策略顧問

【明報專訊】近年港深合作成為重點議題，中央政府亦全力支持港深合作，建設大灣區國際科技創新中心。為咗融入國家發展大局，Emily得悉政策創新與統籌辦事處（PICO）最近聘請前規劃署長凌嘉勤「出山」重返政府，擔任「港深合作策略規劃顧問」，負責就港深跨境經濟帶全面發展嘅策略規劃問題，向特首林鄭月娥提供意見。

PICO：凌經驗豐富 直接委聘半年

據Emily所知，凌嘉勤噚日起正式擔任港深合作策略規劃顧問，PICO亦為佢準備好辦公室。Emily向PICO查詢呢個職位嘅職責、薪酬及有否公開招聘。PICO回覆確認，凌嘉勤自6月1日起出任上述職位，因應「十四五規劃」為香港帶來嘅經濟機遇，就全面拓展港深口岸經濟帶的規劃作研究並制訂策略；顧問一職以非公務員合約聘任，職位待遇與其退休前嘅公務員職位相若，即首長級薪級表第五點（D5）。PICO話，凌嘉勤喺策略性同地區規劃方面，擁有豐富專業知識同實踐經驗，今次係直接委聘佢出任此職，為期6個月。

凌嘉勤喺2012至2016年任規劃署長，2016年11月退休。佢退休後經常參與同規劃發展議題相關嘅工作，目前擔任理大賽馬會社會創新設計院總監，亦身兼唔少公職，包括房協副主席、漁農署轄下郊野公園及海岸公園委員會主席等。

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