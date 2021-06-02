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【Emily】還押李嘉達樂隊拍MV 監獄外取景

【明報專訊】觀塘前區議員李嘉達正因民主派初選案還押，以往唔多人知道佢有夾band、唱歌好聽，李嘉達facebook專頁噚日就出咗首歌《出走半生》，係由佢做主音嘅樂隊Forward創作，李嘉達負責填詞、主唱。歌曲簡介提到首歌喺2月開始製作，但因為李嘉達短暫離開而暫停；並提到李嘉達把聲仲係demo版本，「人總是以為會有再做好一點的機會」，佢哋希望將呢首歌「送給每位仍在掙扎中的香港人」。

《出走半生》嘅MV喺立法會、理大等地方，以及李嘉達身處嘅赤柱監獄外一帶取景，MV擺咗個咪係樂隊中間，主音位置留空。歌曲簡介提到，佢哋帶住歌曲同Forward嘅旗幟「去到最近他的山邊，希望他和與他一樣失去自由的人，能在那日片刻自由的時間，聽到《出走半生》這首歌」。

指訟費負擔重 尹兆堅考慮唔訂私飯

同樣因民主派初選案入獄嘅民主黨尹兆堅，其fb專頁更新，話現時訟費係佢最重負擔，唔希望成為家人壓力，正考慮要唔要取消訂購「私飯」，因為一個月價錢高達七八千元，佢希望「慳得一蚊得一蚊」。

陳皓桓：讀甘地文章感受深

另外，因前年10．1遊行案入獄嘅民陣召集人陳皓桓（Figo）話好忙，每日就係睇書、等探監、做運動、寫信等等，形容好充實，而近日天氣太熱，令佢開始出熱痱，加埋唔同品種嘅「小強」，令佢幾日都瞓唔到。Figo提到，最近睇到一篇有關甘地坐監嘅文章，話愈來愈多人因抗爭坐監，甘地覺得唔孤單；Figo都好有感受，因為遇到好多民主派朋友，大家見番都開心打招呼、精神唔錯。

相關字詞﹕赤柱監獄 還押 民主派初選案 陳皓桓 民主派初選 區議員

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