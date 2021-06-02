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2021年6月2日星期三
港聞二
鬆登記不鬆禁 電話卡落實禁匿名 個人增至每電訊商可登記10張 執法部門無手令可索紀錄
邱騰華指無從豁免傳媒 記協憂嚇怕報料人
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復必泰申接種降至12歲 專家委員多贊成 最快今決定 料食衛局短期內敲定
世衛准科興列緊急使用
清零「斷纜」 軍裝警確診列源頭不明
「安心出行」可掃碼儲存電子針卡
稱內地分級風險評估不包無病徵感染者 調整回港易 梁卓偉倡按港風險管理
憂金融界高層打針免檢疫風險 倡驗抗體
留學生返港迫爆 檢疫擬加酒店及開後備房
林大慶「不打針羞恥」論 鄭中基斥不負責任
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國安禁黎智英行使投票權 外間易插手壹傳媒架構
5泛民控擾亂立會 4撤保釋申請續還押
35+案7人保釋被拒 吳敏兒撤申請
鍾翰林案 辯方爭議警誡下供出fb密碼
機場警涉偷報失財物 侵吞內有5萬元銀包
海關督察借下屬錢不還 判囚3周
仿單車友搖擺駕車 交通警調職內勤
梁定邦：警用武符國際慣例但可改善
當年中學生深信電視畫面「和平清場」 悉鎮壓信仰崩 翻史書尋謊言
公務員回憶：鎮壓剪報湧政府傳真機 僑胞盼「傳真」
靜坐生回憶：武漢鋼廠罷工升級 200學生拆路軌
內地平民抵抗滅聲 Clubhouse療傷拼湊歷史
疫下停救生 失蹤泳客浮屍龜背灣 退休漢隔日尋回 康署：救生人手集中16泳灘
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【Emily】前規劃署長重返政府 凌嘉勤任港深合作策略顧問
【Emily】區議員last day講感言 畢東尼：難忘同街坊齊抗疫
【Emily】皇都變舞台 「AO歌王」楊立門伙曾浩輝獻技
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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