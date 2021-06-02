容貌識別e-道強制否 入境處：有需要會研究

重申可自選 鄭松泰憂監控促澄清

何家榮昨在立法會保安事務委員會表示，最先會在機場、港珠澳大橋、深圳灣口岸推出應用容貌識別技術的e-道。他指出，現時使用新的智能身分證以指紋在e-道過關，需時約8秒；若使用容貌識別技術，入境處初步比較最少快1秒。他說，市民如欲使用容貌識別技術，可透過入境處流動應用程式登記，或在e-道過關時順道登記；若登記後發現不喜歡這方式，可以用回指紋識別，亦可取消登記。

建測規園界議員謝偉銓說，有其他國家因為反恐問題，要求旅客一定要拍照，他查詢當局會否研究強制要求所有出入境者使用容貌識別技術。何家榮回應稱，澳洲、德國、日本、英國、葡萄牙正使用容貌識別技術過關；至於香港，入境處在2017年推出「離境易」服務，讓旅客可毋須登記下使用容貌識別系統離港，完成過關後，處方便會即時刪除照片，「但要去攞佢哋相，甚至乎有啲國家要收集指模，我哋會因應政府政策，有需要再研究」。

熱血公民鄭松泰回覆本報查詢稱，公眾最關注當局取得容貌資料後，會否將這些大數據與其他部門共享，而成為「政府監控市民的材料」，例如市民亂過馬路或車輛超速，當局會否根據容貌資料作偵測。他希望政府澄清並釋除公眾疑慮。