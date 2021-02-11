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智方便錄38萬登記 50服務年中將增至110

【明報專訊】政府去年底推出數碼服務平台「智方便」（iAM Smart），讓市民通過流動電話以數碼身分認證登入使用各項網上服務。平台現連接50多項服務，錄得約38萬登記、280萬人次以身分認證登入。政府資訊科技總監辦公室總系統經理（網絡安全）蕭錦榮表示，智方便日後將成為登記或申請電子消費券的身分認證平台之一，有信心今年中可開通及連結110項服務。

過往市民登入不同政府網站，或需使用不同登記名稱及密碼。蕭錦榮說，政府針對此「痛點」，自2017年起研發智方便，冀讓市民以單一數碼身分認證，登入公私營服務網站。

認證280萬人次 最多接種檢測用

智方便去年底推出，至今錄得約38萬用戶登記，當中約14萬用戶啟動附有數碼簽署的「智方便+」；而透過智方便作身分認證的約有280萬人次，最多人以此檢查其疫苗接種及檢測紀錄；約5.6萬人次使用「填表通」（即用戶同意儲存住址、電話號碼等，再填表時系統代填各類表格），及2.3萬人次使用數碼簽署，兩者最多使用的服務均為網上申領車輛牌照。蕭稱疫情令智方便使用人次增多。

推提取電煤電子帳單

將接通醫局積金局App

政府去年預期今年中有超過110項政府網上服務採用智方便，平台現時約連接50多項服務，距達標尚餘一半。資科辦預告，智方便將與中電、港燈和煤氣公司合作，用戶同意及授權後可透過智方便提取電子帳單，以便日後申請其他服務時提供電子住址證明；考慮到個別市民或沒有「兩電一煤」帳單，資科辦亦冀透過與電訊商合作，讓用戶日後提取個人電訊服務帳單作住址證明。

資科辦高級系統經理（數碼個人身分）譚文智預告，智方便日後會連接醫管局流動應用程式「HA Go」，用戶毋須到醫院確認身分，便可透過智方便身分認證登記啟用；亦會連繫積金局應用程式，新入職打工仔毋須親身認證開戶。

作消費券身分認證平台之一

蕭錦榮稱，政府已發內部郵件，鼓勵各部門日後推出新程式時優先考慮配合智方便，並透露電子消費券亦以智方便作其中一個身分認證選擇。至於日後通關後會否應用作「疫苗護照」或相關用途，他說視乎政策局具體措施，但稱智方便猶如「數碼基建」，可在基建放載不同服務，「無限發展」。

市民現或需以不同帳戶、不同密碼登入各銀行的網上系統，被問到智方便會否和銀行合作以同一電子身分認證開通，蕭預料銀行現仍需照顧沒登記智方便的用戶，難摒棄現有網上銀行登入系統，但相信銀行會以智方便開拓其他業務，舉例有銀行在客戶排隊申請提款卡時，職員只需在客戶同意下「掃一掃智方便，核實了身分，之後就直接填表、確認，不需要再去櫃位」。他預期隨智方便連接服務愈多，市民體會到系統方便，登記用戶便會愈多。

明報記者

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