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疫下停救生 失蹤泳客浮屍龜背灣 退休漢隔日尋回 康署：救生人手集中16泳灘

【明報專訊】曾接種疫苗的六旬退休漢，前日到救生員暫停當值的港島大潭龜背灣游泳後失蹤，其妻當晚到警署報案，消防及水警通宵搜索，至昨晚尋回其遺體。康文署稱因應疫情，現集中在16個遊人較多的泳灘提供救生員服務。

66歲死者李浚鳴（小圖），前日下午3時許前往龜背灣游泳，當晚10時許，其妻仍未見他回家，遂到北角警署報案。昨凌晨時分，警方通知消防協助搜索。記者昨午2時許到場所見，消防數名蛙人在離岸百餘米水底搜救，至傍晚6時許，消防接報有泳客在龜背灣對出約100米海面發現疑似人體，消防到場將一具屍體打撈上岸，並運至赤柱碼頭，其後證實死者為李浚鳴。李的6名親友昨晚到碼頭認屍，神情哀傷。遺體其後由仵工舁走。

子：父逾月前打科興後身體轉差

事主兒子昨日在網上發布尋人啟事，稱父親前日下午約3時半在龜背灣失蹤，身上無任何財物，當時只穿泳褲。事主兒子昨午稱，父親患高血壓，有定期服藥，3月6日及4月3日分別接種科興疫苗，此後身體轉差，「打噴嚏都多咗」。他說父親到龜背灣游泳已10多年，每逢夏天都會去，通常獨自前往。

現場有告示籲不要下水

龜背灣是康文署轄下泳灘，現場有告示稱泳灘暫停救生服務，呼籲市民不要下水。康文署回覆稱，因應疫情，現集中救生員人手在16個遊人較多的泳灘，有助執行社交距離及防疫措施，其餘包括龜背灣等泳灘的救生服務仍然暫停，呼籲市民避免在沒有救生服務的泳灘游泳，免發生意外。署方稱，因應疫情發展，會適時檢視或更改安排。

救生員工會：缺人手停服務

促改善待遇免市民受害

港九拯溺員工會發言人胡啟榮稱，據他了解，龜背灣因人手不足而暫停救生員服務。他說往年夏季全港共開放38個泳灘，今年僅16個開放，並需從其他泳灘抽調救生員人手。他舉例屯門區共有6個泳灘，現時僅開放其中兩個，黃金泳灘正常編制有30名救生員，今年則需從其他泳灘抽調人手，才勉強夠人手開放泳灘。

胡啟榮說，成為救生員需先完成課程及考取拯溺章，需時約一年多，課程及考章費用約8000元，每3年需考一次章。加上受疫情影響，早前泳池關閉，無法舉行拯溺考試。他又說，救生員屬公務員技工職系，晉升機會欠奉，促請政府改善救生員聘請制度及體制，否則受害者將是市民。

相關字詞﹕救生員 龜背灣 失蹤

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