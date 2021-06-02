內地平民抵抗滅聲 Clubhouse療傷拼湊歷史

八九聊天室北京時間每晚8時半開播，已連播了一個多月，對有些聽眾來說，聆聽他人的八九故事有「醫治作用」；還有人期望以發聲作抵抗，稱這是對當局企圖滅聲的一種打擊。

六四事件被內地官方定性為「反革命暴亂」，民間任何相關討論或表態都會受到嚴格限制。在八九聊天室，很多人第一次透露多年來內心受到六四事件衝擊，卻無法自由交流、向人傾訴的心理傷痛。有人分享自己的故事，有人為他人的遭遇感傷，還有人講述天安門母親難屬群體32年來堅持爭取真相的困境。

有些講述者說的算不上完整故事，而只是零碎記憶片段，如描述六四鎮壓發生後其目睹的一些景象：為阻止民眾入天安門廣場，白天仍向地上掃射的坦克；通往廣場路上倒下的大片單車；醫院裏悲傷的父親。還有的講述者更像是情緒宣泄，同時得到聽眾共鳴。偶爾，講者講到動情處，不能自已，故事止於哽咽，房間也短暫陷入靜默。

對於親歷六四、現居台灣的學者吳仁華，以及聊天室裏其他六四歷史研究者、書寫者來說，聊天室也成了蒐集六四新資料的機會。吳仁華說：「一些不為人知的參與者的講述，特別是北京以外的參與者真的非常重要。」一名自稱來自江西的聽眾則感謝聯天室組織者，「你們這麼辛苦地組織這種紀念六四的活動，不管能達到多少我們想要的效果，都是非常有積極意義的。因為中共用一切方法去消滅所有有關六四的信息和聲音，我們能夠發出這種聲音，這本身對他們就是一種打擊，就是我們在堅持」。

（32周年 六四不一樣）