靜坐生回憶：武漢鋼廠罷工升級 200學生拆路軌

社科院教師料學運失敗 籲保命留火種

王島早前在Clubhouse上以八九民運為主題的聊天室，說起了1989年的一件往事。那年的5月31日，一名50多歲的中國社會科學院教師來到天安門廣場，掀開一個又一個帳篷，勸說外地學生離開廣場，中南民族學院歷史系87級學生王島也在其中。當時王島已在廣場待了一段時日。「（老師）勸說了好幾個小時，後來說，運動可能會失敗，但可能還有一個機會：現在只是學生和知識分子在示威，還要發揮工人作用，聯合工人。」王島說：「他還叫我們（學生）保留火種，不能死了。」

就這樣，王島和同學坐火車回到武漢，並立即與當地「工自聯」取得聯繫，很快發起武鋼罷工。王島說，第一天罷工十分有效，工廠基本停工，但後來工廠給工人每天100元人民幣加班費，當時工人月薪僅數十元，因此工廠「策略奏效」，工人也在罷工的第二、三天陸續復工。工自聯與學生於是決定再採取新行動，6月2日，他們組織2000多名學生，破壞位於當時武漢紡織工學院後的一條重要鐵路。王島回憶，學生借用當地農民的鐵鍬和扳手，將200米鐵軌撬起抬走，還挖空了路基。6月4日後，身在武漢的王島被捕。

對於這個故事，親歷六四、現居台灣的學者吳仁華稱，「像武漢的情况，作為多年資料收集者、研究者，我都是第一次聽到。」

（32周年 六四不一樣）