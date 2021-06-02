港聞

港聞二

公務員回憶：鎮壓剪報湧政府傳真機 僑胞盼「傳真」

【明報專訊】上世紀80年代，Jeff是南方一個小城的公務員。六四前，他曾和當地學生互動；六四後，他說政府裏的傳真機每日都有大量關於鎮壓的海外報道傳來，真相是無法被「封鎖的」。

南方小城市民聚貨攤 聽美國之音報道

1989年5月，北京的學生運動席捲全國。即使Jeff所在的、遠離政治中心的南方沿海小城，民眾也心繫學運。時值春夏之交，小城裏，當季的菠蘿、西瓜已擺上貨攤，水果攤販打開收音機播放「美國之音」對北京的報道，行人遠遠聽見，慢慢地總會聚到水果攤前，買些水果，然後站在攤前聊天。「普通攤主很關注（運動），也知道市民很關注，這是典型的小街景。」Jeff在32年後如此回憶。

Jeff當時在政府部門工作，相比民間，政府內部對公務員議論政治的規管更嚴格，儘管如此，Jeff稱，年輕幹部幾乎每日都在機關食堂討論運動進展。

地方幹部教學生播報避「抓把柄」

小城裏的一間大學當時是這個城市的「民運中心」，Jeff記得每晚自己都會去附近聽學生廣播室發布的消息，「每晚8點放國歌，然後播報全球各地關注和支持北京的新聞，還有學生自己寫的文章，然後放國際歌，很悲壯的感覺」。有一晚，學生播報了美國、台灣如何支持北京民運的新聞，Jeff就去找廣播室，說：「你們這樣講有可能被當局抓住把柄，說敵對勢力想搞垮我們」。

Jeff建議學生應多報道東歐、蘇聯的改革，例如匈牙利為1956年革命平反，為領導革命的勞動人民黨領袖納吉（Nagy Imre）舉行國葬等事件，「要讓大家感到社會主義國家都在政治改革，只有中國在倒退。要這樣才比較有力，也不會被抓住把柄」。學生如醍醐灌頂，邀他寫稿，Jeff說「真不敢」，作為政府幹部，若被發現寫這樣的文章，一定會被開除公職甚至入獄。

六四後，Jeff雖沒有像運動參與者那樣受到整肅，他所在的小城也相對平靜，但中外合資企業、政府部門裏的傳真機，卻持續湧入大量剪報，那是海外華僑、港商台商發送的關於六四鎮壓的照片、剪報，「那幾天所有單位傳真機都這樣。可見海外僑胞對國內的支持，事件發生後他們知道國內會消息封鎖」。

（32周年 六四不一樣）

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