梁定邦：警用武符國際慣例但可改善

梁定邦接受明珠台節目《清心直說》訪問，擔任了監警會主席一職3年，因健康理由而未能做多一年。在他的任期內發生了反修例事件，他形容過去幾年「確實是風風雨雨」。被問會否覺得監警會成為被爭議的對象，他回應稱任何公職都免不了受不同意見批評，「絕對是置於交火之中」。他重申監警會是依法行事，「為了解決問題，我們必須基於法律，我們必須基於證據、基於事實，否則我們可依靠什麼？」

稱法庭已就案件裁決

關注獨立調查作用何在

反修例示威者的五大訴求包括成立獨立調查委員會，梁定邦表示，監警會撰寫專題審視報告，並非為了讓政府迴避成立獨立調查委員會。他稱不知道政府現在還有無意欲成立獨立調查委員會，若真的要成立，政府要釐定好職權範圍。

他關注若法庭已就一些案件作出裁決，獨立調查委員會的作用何在；另外，若政府希望透過獨立調查找出事件的推手，則牽涉政治問題，未必是委員會可處理。