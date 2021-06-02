港聞

港聞二

海關督察借下屬錢不還 判囚3周

【明報專訊】海關督察2018年10月未經許可向下屬借貸5萬元，輾轉下再向下屬任職警員的好友借款，海關督察遲遲未還錢，警員向海關舉報並揭發事件。被告早前裁定各一項訂明人員索取及接受利益罪名罪成；裁判官昨判刑時指出，被告雖有悔意，但他在審訊時虛構辯護內容，以逃避欠債責任，令本案比同類案件嚴重，決定將他判囚3星期，並下令他6個月內償還4萬元予政府。

被告鄭文傑（31歲）現已破產，案發時為海關督察，派駐沙頭角組，辯方透露他於被定罪後翌日請辭。控罪指他身為海關督察，2018年10月17日未得行政長官一般或特別許可，向下屬劉港生索取一筆5萬元貸款，以及從劉港生友人梁偉劍接受該筆貸款。

指自辯時虛構人物 有訛騙成分

頒彌償令 須還政府4萬元

暫委裁判官陳國維判刑時稱，被告報告正面，一直奮鬥最後當上海關督察，因賭博泥足深陷債台高築；另從被告求情信等可見悔意，並有努力面對賭癮。

陳官表示，被告審訊自辯時虛構人物逃避欠債責任，背景較其他案件嚴重，有訛騙成分亦浪費法庭時間，加上利用上級職權犯案，因此認為判處短期監禁屬最佳選項。陳官表示，被告雖已償還事主1萬元，案件重點非受害人能否取回5萬元，而是被告有否得益，故頒下彌償令，要求被告6個月內償還4萬元，受益人為特區政府。

【案件編號：ESCC2094/20】

相關字詞﹕東區裁判法院 訂明人員接受利益 訂明人員索取利益 督察 海關

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