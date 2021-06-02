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港聞二

機場警涉偷報失財物 侵吞內有5萬元銀包

【明報專訊】駐守機場報案中心警員涉監守自盜，侵吞內有逾5萬元現金的報失銀包，疑將銀包藏於茶水間的雪櫃底。涉事警員否認盜竊罪，昨在沙田裁判法院受審。拾獲銀包的女子供稱，她將銀包交予報案中心的男警，男警起初沒有點算銀包內的物品，「以我認知是不合理」，所以她主動要求男警點算失款。當值警員則稱，曾兩度致電被告，查問有否處理過拾獲財物案，被告一開始否認事件，第二通電話才改口承認。

警員馮奕鈞，案發時28歲，被控於2019年2月13日在機場一號客運大樓7樓離港大堂報案中心內偷竊一個屬於陳振宇的價值7000港元的銀包，內有現金56,090元、3張信用卡及1張八達通等財物。庭上所見，涉案銀包是奢侈品牌LV出品。根據雙方承認事實，警方最後在報案中心茶水間的雪櫃底找回銀包，而被告是案發時段唯一駐守機場報案中心的警員。

報案人指被告點算手法粗略 說法奇怪

案發時任職空中服務員的楊麗妍供稱，當晚在機場拾到銀包，她將銀包交予報案中心的男警。她表示，男警僅以白紙抄下她的個人資料，又告訴她「銀包入面有身分證，即使3個月後無人認領，你都不可以領走銀包」。她認為男警的說法奇怪，因為警員通常不會如此處理失物。

楊提到，男警曾粗略點算銀包內的物品，但沒有逐一數鈔票，只是「用手指掃一掃」。她稱不記得男警有否交代失款的金額，但稱男警的手法與航空業的一貫做法不同。物主陳振宇則稱，當晚收到楊的短訊通知，他嘗試到報案中心領回銀包，但警方反映沒有拾獲財物的紀錄，翌日凌晨才獲警方告知已找回銀包。

同袍查問 被告一度否認拾獲財物

警員王永聰（譯音）當晚接替被告在報案中心的更分，王稱當值不久，陳振宇就上前表示想領回失物，但警方電腦系統沒有拾獲財物的紀錄，王遂致電被告查詢。被告一開始否認有女子拾到銀包，王再問「師兄，你諗清楚有無做過拾獲財物的案件？」被告才改口承認事件，但強調已指示該女子到機管局的失物認領處求助。聆訊今續。

【案件編號：DCCC343/20】

相關字詞﹕沙田裁判法院 盜竊 警員犯法 機場

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