國安禁黎智英行使投票權 外間易插手壹傳媒架構

壹傳媒：黎非董事 不影響營運

壹傳媒稱，由於黎智英目前身分為股東而非董事會成員，預期國安處禁止他行使投票權，不會對公司營運及財務表現產生任何影響。

保安局在上月首次引用國安法《實施細則》附表3，凍結黎智英持有的壹傳媒股份，以及他擁有的3間公司於本地銀行帳戶內的財產。就壹傳媒上述公布，保安局昨回應稱，由於涉及危害國家安全的案件已進入司法程序，處理案件細節不宜透露。

黎持71%股權 無股東持股逾5%

根據公司法，上市公司每年須召開一次股東周年大會，審議包括重選任期屆滿董事、授權董事會發行新股及回購股份等多項議案，須獲持股量過半數的出席股東贊成方能通過。壹傳媒財政年度截止日為每年3月31日，過去一般在每年6月公布全年業績，並在8月份舉行股東周年大會，當中非執董兼主席葉一堅、財務總裁周達權任期預料屆滿，屆時或需重選。

知情者：若有人持一成股權

可直接提罷免議案

目前壹傳媒已發行股份約26.36億股，黎智英持有約18.79億股，即71.28%股權，並無任何其他持股逾5%須公開披露的股東，已知股東包括多名壹傳媒高層，包括葉一堅、張劍虹及周達權等，當中以葉一堅持近1300萬股最多；另獨立股評人David Webb曾持股逾5%，惟現時已經沽清，前特首梁振英則聲稱自己是小股東，但未有披露持股數目。

根據去年股東會投票結果，扣除黎智英持股，出席股東持股合共約120萬股，以去年行政總裁張劍虹重選董事議案為例，雖未有任何反對票，但撇除黎智英，實際投贊成票的股東持股只有約119.7萬股，以昨日收市價0.212元計算，該批股份市值約25萬元；假設當時黎智英已無法投票，相當於只要有持股0.05%的股東出席投反對票，張劍虹便無法連任。

有曾任上市公司公司秘書的不願具名人士說，股東雖然不涉營運，禁止投票變相令外間可以更容易影響董事會架構、授權等；倘有人掃貨至持有一成股權，更可直接要求公司舉行股東特別大會，提出罷免或撤換董事等議案。

Webb：持股2.5%可提出動議

獨立股評人David Webb亦表示，一旦黎智英未能在8月股東會前取得投票許可，意味餘下股東甚至乎可提名候選人遴選董事。他續稱，根據香港《公司條例》，只要在公司持股2.5%，或有50名股東成員，亦能夠提出自己的動議。翻查資料，壹傳媒為香港註冊的公司，因此會依香港的條例行事。

（港區國安法）