留學生返港迫爆 檢疫擬加酒店及開後備房

大部分7月才有房 有爆滿至9月

本報昨午於各指定檢疫酒店網頁嘗試訂房，只有西營盤的華大盛品酒店於6月仍有21日檢疫房間，約20間酒店於7月才陸續有房，有5間酒店要9月1日才有房，其中位於銅鑼灣的問月酒店，最高房價為每晚4900元；至於最便宜、每晚房價450元的紅茶館酒店紅磡機利士南路和紅茶館酒店油麻地永星里，網頁亦顯示全滿。

旅遊界議員姚思榮稱，大量海外及台灣留學生暑假返港，酒店需求大增，且他們需較高質素酒店房，令套房更渴市。

食物及衛生局回覆，部分檢疫酒店仍有房間可供6月及7月預訂，而第三輪指定檢疫酒店期至6月19日，房間原約8300間，因近日需求增，部分持備用房間的酒店與政府商討後，正陸續開放備用房，房數將增至約1萬間。四輪指定檢疫酒店期由6月20日至8月31日，將提供約8500間房。該局表示由於對6月下旬及7月酒店需求增，將聯絡檢疫酒店開放備用房間，可提供共約1萬間房，另政府正聯絡早前表示有意參與第四輪但未獲邀的酒店，商討其參與可能性，盼加大第四輪供應。

另外，香港旅遊發展局推出新一輪「賞你遊香港」，市民於本地消費滿800元，可憑收據換本地遊名額，昨首批136個行程上載到旅發局網頁上，至晚上6時已有86個行程額滿，另有26個行程尚餘少量名額。

（新冠疫情）