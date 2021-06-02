憂金融界高層打針免檢疫風險 倡驗抗體

梁卓偉昨接受訪問時表示，可以理解政府豁免金融機構高層檢疫，但相信只要求驗病毒及接種疫苗未必足夠，認為最重要是在機場為抵港者驗血檢測抗體。他說，檢測血液中有否Anti Spike Antibody（中和抗體），可判斷抵港者有否保護力，抽血的準繩度達100%，數小時會有結果。

符合3條件者應全部豁免檢疫

他補充，當局正對比約15分鐘有結果的「篤手指」驗抗體，與抽血檢測準繩度有何分別，預料數周完成，但在未有結果的「空窗期」應為抵港者抽血，不希望第五波疫情因豁免檢疫而開始。

他又指出，如抵港者符合完成接種疫苗、病毒檢測陰性及抗體測試陽性3個條件，應容許所有類別的人豁免檢疫，除非由高風險地區抵港。

有行業兩三成人交不宜打針醫生紙

數目比例高於科學證據

此外，目前已接種疫苗者可豁免強制檢測，梁卓偉表示，據其了解，個別定期檢測的行業有兩三成人出示不適宜打針的醫生紙，數目及比例高於科學證據，「有少少難以理解」。他說自己都難說明什麼人不適宜打針，「如（比例）高到兩三成，想知以何準則去簽（醫生）證明書」。對於有人認為患「三高」、有長期病等不適合接種，他說該類病人最應該接種及受保護。

本港已接種第一針的市民佔合資格接種人口的21%，梁卓偉認為當務之急是提高接種誘因，並釋除市民的疑慮。他說港大於過去半年定期查詢市民接種疫苗的原因，有七成人均表示希望旅行返港可豁免21天檢疫。他續說，本港無可能長期「封城」，如有抗體測試「守尾門」很安全。

梁呼籲港府盡快推出相關豁免檢疫措施，即使市民目前接種第一劑，要符合完成接種條件，起碼要等6周，最快7月中才能出境旅行，若港府措施錯過暑假，「到時9月就無乜誘因」。

（新冠疫情）