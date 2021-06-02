稱內地分級風險評估不包無病徵感染者 調整回港易 梁卓偉倡按港風險管理

梁卓偉昨表示，透過「回港易」返港十分便利，當局沒設入境後的跟進要求、不需家居檢疫，以及不用重複檢測，認為港府有需要與內地配合做好聯防聯控。他解釋，內地確診定義不包括無病徵感染者，而內地的分級制是根據確診評估。

建議港府多解說理據

梁建議港府參考內地分級制時，要知當地風險水平，將其轉為香港的風險管理或評估方式，「要識得這些數，才可以精準看到究竟是否適合我們，以及有無需要擴大範圍或再看機制。以前太緊，現在會否太鬆？」他又建議港府多解說理據。

澳門上周三起要求，於入境前14日去過深圳龍崗區或鹽田區出現疫情區域的人接受14天醫學觀察，據國家衛健委，上述兩區至昨屬低風險，本港現跟隨這評級，沒限兩區的港人透過回港易返港。食物及衛生局長陳肇始昨在商台《在晴朗的一天出發》被問何時收緊回港易，她說現採用衛健委的中和高風險名單作調整，龍崗區雖有多宗無症狀感染，但內地無將該區納為中和高風險地區。被問香港仍需多久做決定，陳稱會盡快。

應否停龍崗區回港易

陳肇始：待政制局與內地溝通

被問是否認為應暫停龍崗區「回港易」，但仍待政制及內地事務局與內地溝通，陳肇始回應：「是的，一直都是這樣的，當有公共衛生政策，當然會同衛健委溝通」。再被問食衛局立場是否認同龍崗停回港易，陳稱有風險的地方應要停，風險程度和內地防控都是考慮因素。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在同一節目稱，內地嚴防本土個案，會封有確診的地區，即使香港「甩漏」未停龍崗「回港易」，相信「走甩」確診者來港的機會微乎其微。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在疫情記者會上，多次被問廣東疫情及是否應暫停回港易，她說很關注當地疫情，但有關安排需問政制局。本報昨向政制局查詢，獲政府發言人回應，一直與內地就兩地防疫措施溝通，內地任何地區如被衛健委列為高風險或中風險，所有抵港前14日曾到上述地區不獲豁免檢疫。

澳門不推谷針措施 「盼自願接種」

此外，澳門行政長官賀一誠稱，沒參考香港推出鼓勵接種疫苗措施，盼市民自願接種。香港方面，迪士尼宣布由今日至6月28日，所有醫管局員工及已打最少一針顧客可免費換領一個約250元禮品包。私隱專員公署和考評局亦為員工提供「疫苗假期」。

明報記者

（新冠疫情）