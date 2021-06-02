清零「斷纜」 軍裝警確診列源頭不明

「混樣」檢測者再採樣 2陰性1不確定

上述男警上周五發病，他當日往中央圖書館計劃打科興疫苗，被發現有上呼吸道感染病徵，包括咳嗽、喉嚨痛等，因此被拒打針，翌日向私家醫生求醫。他5月30日交回深喉唾液樣本，化驗所Prenetics將他的樣本和其餘3人的樣本「混樣」檢測，發現男警樣本驗出陽性，CT Value為16至18。不過男警入院後，以鼻咽拭子、咽喉拭子或深喉唾液檢測3次，都驗出陰性，抗體也驗出陰性。

男警在灣仔警察總部上班，30多名同事要檢疫。他平時要巡邏，5月21日曾押送一人到柴灣警署，5月24日押送一名非法逗留者到荔枝角收押所，兩被押送者要檢疫，暫驗出陰性。他有8至10名親友要檢疫，全部人檢測暫時陰性；其兩名孩子前晚現病徵，檢測後發現一人感染鼻病毒和副流感病毒，另一人感染鼻病毒，二人分別在耀能兒童發展中心（樂富）及路德會觀塘幼稚園上學，兩校須停課兩三日。男警沒驗出感染鼻病毒。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，以往也有患者是先驗出陽性，入院後卻驗不出陽性，可能是因在不同時間、抽取不同樣本會有不同結果，「即使入院後是陰性，都不代表他不是（確診）個案」。她說衛生署覆檢過4人的樣本，也發現只有男警樣本呈陽性，若有需要會找回其餘3人，但暫沒證據顯示是樣本在化驗所受污染，認為表面證據顯示男警是確診，暫列源頭不明個案。

樣本交港大基因分析 查屬第四波病毒株否

張竹君稱已將男警樣本交港大做基因分析，調查病毒是否第四波疫情的病毒株，個案或顯示本港仍有隱形傳播鏈，「若基因分析與之前第四波疫情病毒株相符，可能都是第四波的餘波，即未真正清零」。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，抗體在發病第十天才較明顯，男警暫驗出抗體陰性不出奇，要等進一步抗體測試及病毒基因排序才能確定；而男警個案有點異常，安全起見4個混樣本都應重新再採樣。他其後再向本報表示，其餘3人最新驗出1人不確定。

此外，昨有6宗輸入個案，來自印尼和阿聯酋，其中3人帶N501Y變異株，兩人帶L452R變異株。

（新冠疫情）