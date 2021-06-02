世衛准科興列緊急使用

建議用於18歲以上 兩針隔2至4周

世衛昨稱，研究數據顯示科興防止接種者出現新冠症狀的有效率為51%，防重症及入院有效率為100%。據世衛「免疫接種戰略諮詢專家組」（SAGE）之前表示，科興提交文件顯示該疫苗在多國的第3期臨牀測試的有效率為51%至84%。在初期評估中，SAGE認為科興可有效保護60歲以下接種者，但缺一些嚴重副作用風險的資料。

世衛上月7日批准緊急使用國藥疫苗，原本預期會一同出結果的科興被延後。《華爾街日報》5月26日引述世衛一名高級官員稱，會推遲至6月決定是否授權使用科興，因世衛要求科興提供更多疫苗安全性的細節及生產過程數據，以評估是否符世衛標準。

已獲世衛批准緊急使用的新冠疫苗包括BioNTech-輝瑞、牛津-阿斯利康、強生、莫德納及國藥。尚在審批階段的有俄羅斯「衛星V」，藥廠需提交更多資料。中國康希諾生物（CanSino Biologics）生產的疫苗已提交臨牀數據，但世衛未有審視時間表。科興獲列入緊急使用疫苗清單，可擴大由世衛主導的「COVID-19疫苗全球獲取機制」（COVAX）的採購疫苗名單。

（路透社/華爾街日報）

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