復必泰申接種降至12歲 專家委員多贊成 最快今決定 料食衛局短期內敲定

臨牀事件會最新決定：

個別死亡個案 與疫苗潛在關聯才公布

另外，過往衛生署會就接種新冠疫苗後死亡個案發新聞稿，新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會昨開會，決定即日起個別死亡個案只會在與疫苗接種有潛在關聯才公布。

在各界鼓勵打針及港府預告下一波爆發將增未打針者限制的情况下，預約打針持續升，至昨晚8時的24小時有1.5萬人網上預約打科興，是3月17日以來最多；有32,600預約打復必泰，是4月4日以來最多。

衛生署上周六（5月29日）收到復星醫藥提交有關降低BioNTech接種下限至12歲的申請，以及相關的第3期臨牀研究數據。新冠疫苗顧問專家委員會成員許樹昌向本報稱，委員會昨就復必泰接種年齡由16歲降至12歲進行電郵投票，至晚上大部分成員已投票，暫一致贊成下調，料最快今日有決定。他指出，有關青少年接種的臨牀數據已在醫學雜誌刊出，且歐美已審批，成員亦無異議，推行時間等細節待政府決定。

該委員會另一成員劉宇隆亦預計該會很大機會通過降打針年齡建議，相信很快本港12至15歲青少年可打復必泰。劉建議日後中學疫苗覆蓋率達70%可全面恢復全日面授，完成接種學生亦可安全地恢復演奏管樂器和參加體育比賽等受口罩阻礙的活動。

研究：12至15歲打復必泰

100%能預防發病

不過，劉宇隆亦指推廣青少年接種的瓶頸仍是學生和家長的意願，將做網上問卷調查，目標收集以千計中學生接種或不接種原因，盼藉了解他們猶豫的原因，助提出釋除疑慮和鼓勵接種方案。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台《在晴朗的一天出發》稱，12至15歲群組接種復必泰疫苗的3期臨牀研究結果已在《新英倫醫學雜誌》發表，2200多人的研究發現青少年接種後100%能預防發病；12至15歲群組接種後的抗體水平，較16至25歲群組高1.8倍，反映他們打針後抗體水平相當好，而針口痛、低燒、疲倦等副作用則較成年人普遍，但他強調並非有長期問題。

林鄭：「疫苗氣泡」非懲罰市民

特首林鄭月娥昨日強調「疫苗氣泡」路向不是懲罰市民，而是希望抗疫工作可避免「一刀切」，出現「時關時開」情况。被問如何看措施予人觀感是懲罰不打針者，食衛局長陳肇始昨稱「明白部分人有這個感覺」，但指若新一波爆發，需用疫苗作風險的界定是一個公共衛生做法。至於第五波來臨時未打針的餐廳老闆是否不能回自己餐廳、未打針的教師是否不能回校教書，陳說「這是一個整體的方向」，細節待決定，若屆時社會的接種率很高，「那時做法可能會不同」。

公務員事務局長聶德權在港台《千禧年代》稱，日後再打加強劑的前設是先打兩針。港大醫學院院長梁卓偉接受訪問時說，未曾染疫的人都要打多於一針，如已打兩針，日後可每年補一針；若從未接種，到時可打兩針第二代疫苗。

明報記者

（新冠疫情）