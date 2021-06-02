先達店批實名制作用微：騙徒可用外國電話卡

佔三成生意 不能即買即用恐客減

位於旺角先達廣場的「城市網絡手機專門店」，有售不同類型的電話卡，負責人明哥說難以評估電話卡實名制的影響，即使毋須出售電話卡的商店協助登記，但登記手續較麻煩，電訊商亦驗證需時，若買家未能即買即用，或令他們卻步。

他說出售儲值卡佔該店每月三至四成生意，擔心推行實名制後，儲值卡生意額大跌，苦笑說屆時「對呢行都無乜留戀」，「無人買，我哋真係無得做生意」，難以負擔數萬元租金。

明哥又批評電話卡實名制作用不大，電話騙案騙徒有其他方法打電話，且外國電話卡不受規管，市民可用外國漫遊卡在香港上網及通話，未能堵截所有漏洞。他續說，若遺失實名登記的電話卡，質疑市民是否須為數十元價值的電話卡報失，以免遭人盜用電話卡犯法。

有內地客購中港互通卡上fb

另一間出售電話卡商店的負責人高先生說，暫未聽到熟客因實名制而不買電話卡，相信「有需要都係會買」。他續說，疫情前有內地客來港購買中港互通的儲值卡，方便在內地使用facebook等社交媒體，但實名制後手續較繁複，或令這些客群消失。