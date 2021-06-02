邱騰華指無從豁免傳媒 記協憂嚇怕報料人

「措施針對所有用戶不分行業」

被問到措施如何處理新聞來源保密性的問題，以及會否豁免新聞界及其他行業時，邱稱現時制度毋須登記職業，故無從豁免；又稱沒特別需要提供豁免，因新措施不是要針對某類電話卡用戶，而是所有用戶，不會細分類別、行業、通訊需要。

楊健興：遏騙案為由立例欠說服力

記協主席楊健興表示，向傳媒提供資料的人，或擔心被人透過電話卡的登記資料追蹤，日後更不願意向傳媒提供涉及不法或濫權行為的資料，對傳媒採訪有很大影響。他說對政府的落實方案未有相關考慮感失望，稱政府先後有不同措施，包括收緊查冊限制、電話卡實名登記制等，是從多方面削弱傳媒的監察角色，情况令人擔心。

楊又擔心執法機構可以緊急為由，要求電訊商提交資料，法庭無法擔當把關角色；如交由執法機構自我制約，傳媒和社會都不會有信心，認為政府以打擊騙案等罪行為訂立新例的理據，欠缺說服力。