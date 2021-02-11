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鬆登記不鬆禁 電話卡落實禁匿名 個人增至每電訊商可登記10張 執法部門無手令可索紀錄

【明報專訊】政府昨日公布電話智能卡（SIM卡）實名登記制度最新安排，經修訂後，個人及企業用戶可登記的儲值卡均比原本建議增加，個人用戶最多可向每個電訊商登記10張儲值卡，企業用戶最多25張；月費電話卡用戶則不受數量限制。對於外界關注執法部門在「迫切或緊急」情况下，可要求電訊商提供電話卡登記紀錄，有關安排維持不變。商務及經濟發展局長邱騰華昨在記者會上多次被問及原因，他僅稱有關安排與現行其他法例相若。當局預計新規例今年9月1日生效，電話卡新用戶明年3月起須登記資料，2023年2月23日起全面實施。

今年9‧1生效 新用戶明年3月起登記

行政會議昨通過訂立《電訊（登記用戶識別卡）規例》，落實俗稱「太空卡」的匿名電話智能卡用戶須登記個人資料，有關規例周五（4日）刊憲，本月9日提交立法會作「先訂立、後審議」程序。新規例下，個人用戶須提供中英文姓名、身分證明文件號碼和副本，以及出生日期；企業須提供商業登記及公司代表的個人資料。

邱騰華表示，7星期公眾諮詢在3月結束後，收到逾10.5萬份意見書，約26%持反對意見；當局考慮後，決定放寬可登記儲值卡的數目上限，並延長過渡期（見表）。他稱措施只規管本港出售的儲值卡，外地售賣的無法管理；又否認為下一步推行人臉辨識鋪路。

邱騰華：部門索資料安排與其他法例相若

早前政府公布相關建議措施時，外界關注執法部門在「迫切或緊急」情况下，可要求電訊商提供電話卡登記紀錄的安排，邱騰華昨多次被問到有關問題，包括會否有特定機構監察執法部門、用戶可否得知被索取資料等，他僅重申，有關安排與現行其他法例相若。

問到市民向零售商購買電話卡的處理方法，通訊事務總監梁仲賢表示，市民可一如以往與零售商「一手交錢、一手交卡」，再透過電訊商的電子平台上載所需資料。梁說電訊商可透過店面或電子平台供市民登記資料，若選擇後者，電訊商要以第三方平台如eKYC或政府「智方便」系統認證，同時歡迎電訊商提出其他可行方法，日後會提供執行指引交代細節。梁稱所有實名登記難以滴水不漏，若電訊商已盡力核實，當局不會追究或懲罰。

網上登記須第三方平台認證

業界料電訊商成本轉嫁用戶

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，電訊商處理用戶遙距開戶時可用eKYC系統認證，目前香港只有3間公司提供有關服務，電訊商使用其數據庫須付費，預計有關成本或轉嫁到消費者；方說電訊商也可用政府的「智方便」系統認證資料，但該系統現只有30萬用戶，並要電話卡用戶都使用才可認證。

方補充，修訂後方案未能解決盜用資料的問題，稱認證系統只能核准資料，但未能核實上載者是否資料上的人，而電訊商之間不設聯網系統，一般用戶難以得知自己的個人資料有否「被登記」。他又說，企業用戶可向每間營運商登記25張儲值卡並不足夠，認為電訊商或考慮推出更大數據用量的儲值卡。

企業每電訊商可25張 飲食界指夠用

稻苗學會會長黃傑龍表示，不少食肆購買儲值卡作為外賣專線，透過WhatsApp接訂單及與僱客溝通，大型酒樓則發公司電話卡給宴會部、營業部經理等，與客人溝通，認為每個商業登記可向每個電訊商登記最多25張儲值卡，理應足夠。黃又稱，現時已有電訊商提供極低月費或一機兩號計劃供商戶使用，相信已可解決飲食業需要。

3香港表示，會詳細研究通訊辦稍後公布的指引內容及具體操作等各項細節，屆時再進一步回應。中國移動香港及香港電訊歡迎落實電話智能卡實名登記制度，並表示將按要求執行相關制度。

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